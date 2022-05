Truecaller यूजर्स के लिए Bad News! कल से बंद हो रहा ये फीचर; जानकर लोग बोले- 'OMG! प्लीज ऐसा मत करो...'

Truecaller Call Recording Feature Will Stop From 11 May: Google ने थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग Android ऐप्स को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. Google कल यानी 11 मई से Google Play store से सभी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स को प्रतिबंधित कर देगा. वास्तव में, Android के लिए सभी वैध कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स काम करना बंद कर देंगे. इसलिए, यदि आप अपने फोन पर वॉयस कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्मार्टफोन के नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग फीचर पर निर्भर रहना होगा. अगर आपके स्मार्टफोन में बिल्ट-इन कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं है, तो आप 11 मई के बाद कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे.

नहीं कर पाएंगे Truecaller से कॉल रिकॉर्ड

Truecaller, भारत में सबसे लोकप्रिय डायलर ऐप में से एक है, जिसका उपयोग कई यूजर वॉयस कॉल रिकॉर्ड करने के लिए भी करते हैं. कॉल रिकॉर्डिंग, भारत में ट्रूकॉलर ऐप की सबसे लोकप्रिय विशेषताओं में से एक है. Truecaller भी पुष्टि कर चुका है कि 11 मई से दुनिया भर में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान नहीं करेगा.

क्या कहा कंपनी ने?

एक ट्रूकॉलर प्रवक्ता ने एक रिपोर्ट में कहा, 'ट्रूकॉलर में, हमने भारी कंज्यूमर रिक्वेस्ट के आधार पर सभी एंड्रॉइड हैंडसेट के लिए कॉल रिकॉर्डिंग पेश की है." Truecaller का कॉल रिकॉर्डिंग फंक्शन सभी यूजर्स, परमीशन बेस्ड और आवश्यक यूजर्स के लिए Google एक्सेसिबिलिटी API का उपयोग करके क्षमता को सक्षम करने के लिए निःशुल्क था. हालांकि, नए Google डेवलपर प्रोग्राम प्रतिबंधों के कारण, हम अब कॉल रिकॉर्डिंग प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं.'

इन स्मार्टफोन्स से कर सकेंगे कॉल रिकॉर्ड

Truecaller ने कहा कि इससे उन हैंडसेट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनमें बिल्ट-इन कॉल रिकॉर्डिंग है. Xiaomi, Samsung, OnePlus और Oppo सहित कुछ स्मार्टफोन निर्माताओं में एक बिल्ट-इन कॉल रिकॉर्डर क्षमता शामिल है जो 11 मई के बाद भी काम करना जारी रखेगी.

Google कई सालों से कॉल रिकॉर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. यह सब एंड्रॉइड 10 वर्जन के साथ शुरू हुआ, जब Google ने घोषणा की कि कॉल रिकॉर्डिंग कैपेसिटी को अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्लान के हिस्से के रूप में हटा दिया जाएगा.