BSNL ने की Truecaller की छुट्टी! अब फोन की घंटी बजते ही दिखेगा कॉलर का असली नाम, Jio-Airtel ने मिलाया हाथ

सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) जल्द ही एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है. कंपनी “कॉलर नेम प्रेजेंटेशन” यानी CNAP सर्विस पर काम कर रही है, जो आने वाले 3-4 महीनों में लॉन्च हो सकती है. इस फीचर की मदद से जब भी आपके फोन पर कोई कॉल आएगी, तो सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि कॉल करने वाले का असली नाम भी दिखाई देगा.

क्या है CNAP और कैसे करेगा काम

CNAP (Calling Name Presentation) एक ऐसी सर्विस है जो कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम आपके फोन स्क्रीन पर दिखाती है. अभी तक ज्यादातर लोग इसके लिए Truecaller जैसे ऐप्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन BSNL का यह फीचर उनसे अलग होगा. यह सर्विस टेलीकॉम कंपनियों के KYC डेटा पर आधारित होगी, यानी जो नाम आपने सिम लेते समय दिया है, वही सामने वाले को दिखाई देगा. इससे गलत या फर्जी नाम दिखने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है.

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के साथ चल रहा टेस्ट

इस फीचर को लागू करने के लिए BSNL अभी Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea (Vi) जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर टेस्टिंग कर रहा है. अभी यह इंटीग्रेशन अलग-अलग जोन में किया जा रहा है. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, पूरे देश में इस फीचर को रोलआउट किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इंटीग्रेशन पूरा होने के 3 से 4 महीने के अंदर BSNL यूजर्स को यह सुविधा मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

C-DoT ने तैयार किया पूरा सिस्टम

इस CNAP सिस्टम को Centre for Development of Telematics (C-DoT) ने डेवलप किया है. यही संस्था BSNL के लिए इस टेक्नोलॉजी को लागू भी कर रही है. हालांकि, अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अभी क्यों जरूरी हो गया यह फीचर

पिछले कुछ समय में स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं. कई यूजर्स को फर्जी कॉल्स के जरिए ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसमें “डिजिटल अरेस्ट” जैसे स्कैम भी शामिल हैं. ऐसे में CNAP फीचर यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इससे कॉल करने वाले की असली पहचान सामने आ जाएगी. इससे लोग अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स पर ज्यादा सतर्क रह सकेंगे.

स्मार्टफोन तक सीमित है सर्विस

फिलहाल यह फीचर सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा. 2G नेटवर्क पर चलने वाले फीचर फोन में इसे लागू करना तकनीकी और लागत के कारण मुश्किल माना जा रहा है. इसके अलावा, अभी CNAP ठीक से तभी काम करता है जब कॉल करने वाला और कॉल रिसीव करने वाला एक ही नेटवर्क पर हों. अलग-अलग नेटवर्क के बीच इसे बेहतर बनाने के लिए अभी काम चल रहा है.

TRAI और सरकार की बड़ी भूमिका

इस फीचर को लागू करने में Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) की भी अहम भूमिका है. अक्टूबर 2025 में TRAI ने सुझाव दिया था कि कॉल करने वाले का असली नाम, जो KYC में दर्ज है, उसे डिफॉल्ट रूप से दिखाया जाए. अब उसी दिशा में यह कदम आगे बढ़ रहा है.

कब तक मिलेगा यह फीचर

रिपोर्ट्स के अनुसार, पूरे भारत में CNAP फीचर का रोलआउट 31 मार्च 2026 तक पूरा किया जा सकता है. यानी आने वाले महीनों में BSNL यूजर्स को एक बड़ा और उपयोगी अपडेट मिलने वाला है.