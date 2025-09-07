अब फोन उठाने से पहले जानें क्या है कॉल करने वाले का इरादा, Truecaller लाया कमाल का AI फीचर

Truecaller AI Feature: आजकल अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स सिर्फ परेशान नहीं करतीं, बल्कि कई बार डराने वाली भी होती हैं. किसी को पता नहीं होता कि उसके पीछे किस तरह की ठगी या फ्रॉड छिपा हो सकता है. इसी समस्या का समाधान करने के लिए लोग Truecaller का इस्तेमाल करते हैं. यह एक कॉलर आईडी ऐप है जो किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स को लेकर जानकारी देता है. अब Truecaller ने अपना नया AI फीचर भी लॉन्च कर दिया है. पहले यह ऐप केवल कॉल करने वाले का नाम दिखाता था, लेकिन नए फीचर के जरिए यूजर्स को अब यह भी पता चल सकेगा कि कॉल करने वाले वाला का मकसद क्या है. यानी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि कॉल का उद्देश्य भी AI की सहायता से आपके फोन स्क्री पर दिखाई देगा. इस फीचर से लोग अनजान कॉल्स और फ्रॉड से पहले ही सावधान हो सकते हैं.

कॉलर का नाम और कॉल का मकसद दोनों बताएगा ऐप

अगर आप Truecaller ऐप का इस्तेमाल करते हैं और किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो अब ऐप सिर्फ कॉलर का नाम ही नहीं बल्कि उसके कॉल करने का संभावित कारण भी दिखाएगा. उदाहरण के लिए जैसे कॉलर कोई डिलीवरी एजेंट है कोई इंश्योरेंस एजेंट है या फिर स्कैम है तो आपको यह जानकारी रियल टाइम में मिलेगी. यानी जैसे ही आपका फोन बजेगा, आपको कॉल करने वाले का नाम और कॉल का संभावित उद्देश्य तुरंत पता चल जाएगा. इससे आप अलर्ट हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कॉल लेने या न लेने का सही फैसला ले सकते हैं.

ट्रूकॉलर का नया AI सर्च इंजन रोजाना करोड़ों कॉल्स, मैसेज और यूजर्स के फीडबैक से खुद को एडवांस करता है. अब यह सिस्टम केवल पुराने डेटाबेस पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि हर पल अपने आप अपडेट होता रहता है. अब आपको कॉलर आईडी में सिर्फ नाम ही नहीं दिखेगा, बल्कि एक छोटी सी AI समरी भी मिलेगी. इसमें सैकड़ों यूजर्स के कमेंट्स की समरी होगी.

ट्रूकॉलर के CEO रिशित झुनझुनवाला के मुताबिक आजकल लोग अनजान कॉल्स उठाने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है. हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन कॉल कर रहा है, बल्कि ये भी जानकारी देना है कि क्यों कॉल कर रहा है.

