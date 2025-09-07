अब फोन उठाने से पहले जानें क्या है कॉल करने वाले का इरादा, Truecaller लाया कमाल का AI फीचर
Advertisement
trendingNow12912177
Hindi Newsटेक

अब फोन उठाने से पहले जानें क्या है कॉल करने वाले का इरादा, Truecaller लाया कमाल का AI फीचर

Truecaller AI Feature:  आजकर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. जिससे लोग अब अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स से भी डरने लगे हैं. क्योंकि अक्सर यह नहीं पता होता कि कॉल करने वाला कौन है? कोई डिलीवरी वाला, इंश्योरेंस एजेंट या फिर कोई फ्रॉड करने वाला. अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए Truecaller ने एक नया AI फीचर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब फोन उठाने से पहले जानें क्या है कॉल करने वाले का इरादा, Truecaller लाया कमाल का AI फीचर

Truecaller AI Feature: आजकल अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स सिर्फ परेशान नहीं करतीं, बल्कि कई बार डराने वाली भी होती हैं. किसी को पता नहीं होता कि उसके पीछे किस तरह की ठगी या फ्रॉड छिपा हो सकता है. इसी समस्या का समाधान करने के लिए लोग Truecaller का इस्तेमाल करते हैं. यह एक कॉलर आईडी ऐप है जो किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स को लेकर जानकारी देता है. अब Truecaller ने अपना नया AI फीचर भी लॉन्च कर दिया है. पहले यह ऐप केवल कॉल करने वाले का नाम दिखाता था, लेकिन नए फीचर के जरिए यूजर्स को अब यह भी पता चल सकेगा कि कॉल करने वाले वाला का मकसद क्या है. यानी सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि कॉल का उद्देश्य भी AI की सहायता से आपके फोन स्क्री पर दिखाई देगा. इस फीचर से लोग अनजान कॉल्स और फ्रॉड से पहले ही सावधान हो सकते हैं.

कॉलर का नाम और कॉल का मकसद दोनों बताएगा ऐप
अगर आप Truecaller ऐप का इस्तेमाल करते हैं और किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो अब ऐप सिर्फ कॉलर का नाम ही नहीं बल्कि उसके कॉल करने का संभावित कारण भी दिखाएगा. उदाहरण के लिए जैसे कॉलर कोई डिलीवरी एजेंट है कोई इंश्योरेंस एजेंट है या फिर स्कैम है तो आपको यह जानकारी रियल टाइम में मिलेगी. यानी जैसे ही आपका फोन बजेगा, आपको कॉल करने वाले का नाम और कॉल का संभावित उद्देश्य तुरंत पता चल जाएगा. इससे आप अलर्ट हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कॉल लेने या न लेने का सही फैसला ले सकते हैं.

ट्रूकॉलर का नया AI सर्च इंजन रोजाना करोड़ों कॉल्स, मैसेज और यूजर्स के फीडबैक से खुद को एडवांस करता है. अब यह सिस्टम केवल पुराने डेटाबेस पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि हर पल अपने आप अपडेट होता रहता है. अब आपको कॉलर आईडी में सिर्फ नाम ही नहीं दिखेगा, बल्कि एक छोटी सी AI समरी भी मिलेगी. इसमें सैकड़ों यूजर्स के कमेंट्स की समरी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रूकॉलर के CEO रिशित झुनझुनवाला के मुताबिक आजकल लोग अनजान कॉल्स उठाने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है. हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन कॉल कर रहा है, बल्कि ये भी जानकारी देना है कि क्यों कॉल कर रहा है.

ये भी पढ़ेंः  Instamart Annual Sale: 90% का डिस्काउंट धमाका! खाना ही नहीं, जरूरी सामान भी 10 मिनट में पहुंचेगा घर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Truecaller ai featurefraud call alertAI Feature

Trending news

पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गावों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
;