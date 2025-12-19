Truecaller का जादुई अपडेट: अब फोन नहीं उठाया तो भी पता चलेगा क्या बात करनी थी, खुद टाइप होकर आएगा मैसेज!

Truecaller Voicemail Feature: अगर आप अक्सर मिस्ड कॉल के बाद यह सोचते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता था तो अब यह परेशानी खत्म होने वाली है. Truecaller ने भारत में एक ऐसा जादुई अपडेट लॉन्च कर दिया है जो मिस्ड कॉल को भी मैसेज में बदल देगा! अब अगर आप किसी कारण से कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल करने वाला वॉइसमेल भेज सकेगा. इस नए अपडेट की सबसे खास बात यह है कि वॉइस मैसेज को Truecaller AI की सहायता से खुद-ब-खुद टेक्स्ट में बदलकर आपके सामने पेश कर देगा. यह नया अपडेट भारतीय यूजर्स के लिए कई देसी भाषाओं को सपोर्ट करता है जिससे बिना कॉल उठाए ही पूरी बात समझना आसान हो जाएगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

ज्यादातर कॉल मिस हो जाने पर लोगों को यह नहीं पता चल पाता है कि सामने वाले ने किस जरूरी काम के लिए फोन किया था. लेकिन अब Truecaller का यह फीचर इस समस्या को हल निकाल दिया है. अगर आप कॉल नहीं उठा पाते हैं तो कॉलर आपके लिए एक छोटा वॉइस मैसेज छोड़ सकता है. उस वॉइसमेल को Truecaller का AI तुरंत प्रोसेस करेगा और उसे टेक्स्ट में बदल देगा. इससे आप बिना मैसेज सुने ही उसे पढ़ सकेंगे.

12 भारतीय भाषाओं का मिलेगा सपोर्ट

इस नए अपडेट में 12 लोकल भाषा का भी सपोर्ट मिलता है. इनमें हिंदी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, नेपाली और उर्दू शामिल हैं.

प्राइवेसी का रखा गया है पूरा ध्यान

Truecaller का यह नया अपडेट आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए सभी वॉइस मैसेज आपके फोन में ही सेव करेगा क्लाउड पर नहीं.

यूजर्स अपनी सुविधा के मुताबिक मैसेज सुनने की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं.

यह फीचर स्पैम कॉल्स को खुद ही फिल्टर कर देता है जिससे आपको फालतू मैसेज न मिलें.

इसके साथ ही प्रीमियम यूजर्स को Truecaller Assistant की सुविधा मिलेगी जो ऑटोमैटिक कॉल जवाब देने और पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग्स जैसे फीचर्स से लैस है.

कैसे शुरू करें यह सर्विस?

इस फीचर का अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप Truecaller ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें . इसके बाद ऐप में दिए गए Voicemail टैब पर जाकर और कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं.

