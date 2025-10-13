100% टैक्स लगाना पड़ा भारी! इस अमेरिकी कंपनी पर चीन ने कुछ ही घंटे बाद दिखाया ऐसा गुस्सा, मचा हड़कंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान से कुछ ही घंटे पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका 1 नवंबर से चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट्स पर 100% नया टैक्स लगाएगा, चीन ने अमेरिका की बड़ी चिप कंपनी Qualcomm के खिलाफ जांच शुरू कर दी. 10 अक्टूबर को चीन की State Administration for Market Regulation (SAMR) ने Qualcomm पर Antitrust Investigation (प्रतिस्पर्धा विरोधी जांच) शुरू करने की घोषणा की. यह जांच इस्राइल की चिप डिजाइन कंपनी Autotalks के अधिग्रहण (Acquisition) को लेकर है. आरोप है कि Qualcomm ने इस डील के डिटेल्स को ठीक से घोषित नहीं किया. यह डील जून 2025 में फाइनल हुई थी.

अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता तनाव

चीन की यह जांच उस समय शुरू हुई है जब अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी चिप कंपनियों पर चीन लगातार सख्त होता जा रहा है. Qualcomm के खिलाफ यह कदम ऐसे समय पर आया है जब चीन ने अमेरिका के हितों को निशाना बनाते हुए कई नई पाबंदियां लगाई हैं-

• रेयर अर्थ मटीरियल्स (Rare Earths) और

• लिथियम बैटरी एक्सपोर्ट पर नई रोकें लगाई गई हैं.

इतना ही नहीं, 10 अक्टूबर को चीन ने अमेरिकी जहाजों पर “स्पेशल पोर्ट फी” लगाने की भी घोषणा की, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी जहाजों पर लगाई गई फीस का जवाब माना जा रहा है.

एक दिन पहले कनाडाई कंपनी पर भी चीन की कार्रवाई

9 अक्टूबर को चीन ने कनाडा की सेमीकंडक्टर रिसर्च कंपनी TechInsights को अपनी “Unreliable Entity List” में डाल दिया. इस कंपनी ने हाल ही में Huawei के चिप डेवलपमेंट पर रिपोर्ट जारी की थी, जिससे चीन नाराज था. पिछले महीने भी चीन के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने Nvidia पर 2020 में की गई एक डील को लेकर Anti-monopoly कानून तोड़ने का आरोप लगाया था.

ट्रंप का ऐलान – चीन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 100% टैक्स

10 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका चीन से आने वाले सभी इंपोर्ट्स पर 100% का नया टैक्स लगाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि उसी दिन से “सभी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर” पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लगाए जाएंगे. ट्रंप ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नए नियंत्रण लगा दिए थे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात रद्द कर सकते हैं.

Qualcomm और Autotalks की डील क्या है?

Qualcomm ने Autotalks नाम की इस्राइली कंपनी को खरीदा है. यह कंपनी Vehicle-to-Everything (V2X) चिप्स बनाती है जो कार एक्सीडेंट रोकने और स्मार्ट व्हीकल्स को कनेक्टेड रखने में मदद करते हैं. इन चिप्स को Qualcomm के Snapdragon Car Stack में इंटीग्रेट किया गया है. यह तकनीक चीन के उस लक्ष्य से मेल खाती है जिसके तहत वह 2026 तक सभी बड़े शहरों में V2X कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना चाहता है.

विशेषज्ञों की राय- यह सिर्फ जांच नहीं, रणनीतिक दबाव है

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Stephen Wu, जो Carthage Capital के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि “चीन सिर्फ फॉर्मल जांच के लिए छोटी सजा दे सकता था, लेकिन अगर बड़ा जुर्माना लगता है तो यह अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने का संकेत है.”

Qualcomm पहले भी 2015 में चीन की एंटीट्रस्ट जांच में फंसा था और उसे $975 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा था. कंपनी ने 2024 में Autotalks डील को रेगुलेटरी देरी के चलते छोड़ दिया था, लेकिन 2025 की शुरुआत में इसे फिर से पूरा किया. फिलहाल, न तो Qualcomm और न ही Autotalks ने इस जांच पर कोई टिप्पणी की है.

चिप युद्ध की नई जंग- अमेरिका बनाम चीन

यह जांच उस समय शुरू हुई है जब दोनों देशों के नेता- ट्रंप और शी जिनपिंग जल्द ही मिलने वाले हैं. दोनों देशों के बीच चिप्स, सॉफ्टवेयर और ट्रेड को लेकर तनाव चरम पर है. चीन की नई नीतियां और अमेरिका के टैरिफ फैसले मिलकर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को हिला सकते हैं.