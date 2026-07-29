/रोबोट्स पर लगा बैन! ट्रंप सरकार ने चीनी ह्यूमोनॉइड रोबोट्स की एंट्री पर क्यों लगाई रोक? जानिए पूरी वजह

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका और चीन के बीच जारी टेक वॉर अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है. ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन और अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए उन्नत ह्यूमोनॉइड (इंसानों जैसे) और चार पैरों वाले रोबोट्स के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अमेरिकी सरकार का दावा है कि ये रोबोट्स देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आम नागरिकों की गोपनीयता के लिए "अस्वीकार्य जोखिम" पैदा कर रहे हैं. सिर्फ रोबोट्स ही नहीं, बल्कि डेटा सेंटरों और सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होने वाले पावर इनवर्टर्स को भी इस बैन की लिस्ट में शामिल किया गया है.
अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) ने इन विदेशी रोबोट्स और डिवाइसेस को अपनी 'कवर्ड लिस्ट' (Covered List) में डाल दिया है. यह उन सामानों की सूची है जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है. एफसीसी का मानना है कि विदेशी निर्मित रोबोट्स का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी करने, संवेदनशील डेटा चुराने या साइबर हमलों के दौरान रोबोट्स को रिमोटली हैक करके कब्जा करने के लिए किया जा सकता है.
रोबोट्स के अलावा डेटा सेंटरों और सौर ऊर्जा प्रणालियों (Solar Panels) में इस्तेमाल होने वाले विदेशी पावर इनवर्टर्स पर भी रोक लगा दी गई है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन उपकरणों के जरिए विदेशी सरकारें अमेरिकी पावर ग्रिड और डेटा नेटवर्क को दूर बैठकर बंद कर सकती हैं या डेटा चुरा सकती हैं. हालांकि, यह नियम केवल नए मॉडलों के आयात पर लागू होगा और जो पहले से स्वीकृत हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा.
अमेरिका के इस कदम पर वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. चीन ने कहा कि अमेरिका व्यापार से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है और बिना किसी सबूत के प्रतिबंध लगा रहा है. चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. उन्होंने अमेरिका से आग्रह किया कि वह अपनी प्रभुत्ववादी मानसिकता छोड़े और चीनी कंपनियों को बदनाम करना बंद करे.
यह प्रतिबंध सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स में ग्लोबल लीडर बनने की होड़ भी है. चीन की यूनिट्री (Unitree), यूबीटेक (UBTech) और एजीबोट (AgiBot) जैसी कंपनियां तेजी से बाजार पर कब्जा जमा रही थीं. वे एलोन मस्क की टेस्ला (Tesla Optimus) और बोस्टन डायनेमिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही थीं. अमेरिका इस प्रतिबंध के जरिए अपनी घरेलू इंडस्ट्री को भी सुरक्षा देना चाहता है.
अमेरिका और चीन के बीच यह तनातनी नई नहीं है. इससे पहले अमेरिका ने चीन को दिए जाने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स पर रोक लगाई थी और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी टैरिफ ठोका था. इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ धातुओं (Rare Earths) के निर्यात पर कड़े नियम लागू किए थे. रोबोट्स पर लगा यह नया बैन दोनों देशों के बीच एआई की इस जंग को और ज्यादा तेज करने वाला साबित होगा.