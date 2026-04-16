जिस कंपनी को अमेरिका ने बताया था 'खतरा', अब उसी के आगे झुकी ट्रंप सरकार! जानें क्या है 'चीन' वाला कनेक्शन

करीब डेढ़ महीने पहले Pentagon के साथ तीखी लड़ाई के बाद AI कंपनी Anthropic को अब अमेरिकी सरकार की तरफ से बड़ी तारीफ मिली है. यह तारीफ खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, Donald Trump के प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने कंपनी के नए AI मॉडल की खुलकर सराहना की है.

Mythos AI: अमेरिका के लिए गेम-चेंजर

वॉशिंगटन में एक इवेंट के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी Scott Bessent ने Anthropic के नए AI मॉडल “Mythos” को क्रांतिकारी बताया. उन्होंने कहा कि यह मॉडल अमेरिका को AI की रेस में चीन से आगे बनाए रखने में मदद करेगा. उनके मुताबिक, यह टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि एक बार बढ़त मिल जाए तो दूसरे देशों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि अमेरिका की बढ़त सिर्फ 3 से 6 महीने की हो सकती है, लेकिन फिलहाल बढ़त अमेरिका के पास ही है.

Pentagon का विरोध और कोर्ट में जीत

इस तारीफ से पहले स्थिति बिल्कुल उलट थी. Pentagon ने Anthropic को अमेरिका की सप्लाई चेन के लिए खतरा बताया था. यहां तक कि सरकार ने कंपनी की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश की. लेकिन Anthropic ने कोर्ट का रुख किया और इस फैसले को चुनौती दी. कंपनी को कोर्ट से राहत मिली और सरकारी इस्तेमाल पर लगी रोक को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया. कंपनी का कहना था कि अगर यह बैन लागू हो जाता, तो उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता था.

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Cybersecurity में Mythos की ताकत

Anthropic का नया AI मॉडल Mythos खासतौर पर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम में कमजोरियां खोजने में माहिर है. यह उन खामियों को भी पकड़ सकता है, जिन्हें इंसान या पारंपरिक टूल्स नहीं ढूंढ पाते. कंपनी के मुताबिक, इस मॉडल ने हजारों ऐसी गंभीर खामियां खोजी हैं जो पहले कभी सामने नहीं आई थीं. उदाहरण के तौर पर, एक खामी OpenBSD में 27 साल तक छिपी रही. वहीं एक दूसरी खामी FFmpeg में थी, जिसे लाखों बार टेस्ट करने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका था.

सीमित एक्सेस और बढ़ती चिंता

Mythos को फिलहाल आम लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है. Anthropic ने इसे सिर्फ चुनिंदा पार्टनर्स तक सीमित रखा है, जिनमें Google, Microsoft, JPMorgan Chase और CrowdStrike शामिल हैं. इस प्रोग्राम को “Project Glasswing” नाम दिया गया है. इसका मकसद AI की ताकत का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करना है, ताकि सिस्टम को पहले से सुरक्षित बनाया जा सके.

AI का खतरा और सावधानी

Anthropic का मानना है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को बिना कंट्रोल के जारी किया गया, तो इसका असर अर्थव्यवस्था, पब्लिक सेफ्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है. यही वजह है कि कंपनी ने इसे सीमित दायरे में रखा है. Cybersecurity एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यह कदम सही दिशा में है. Anthropic को पहले से ही “safety-first” AI कंपनी के तौर पर जाना जाता है, और यह फैसला उसी सोच को दर्शाता है.