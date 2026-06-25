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Anthropic के बाद Meta पर दबाव: ट्रंप सरकार जांचेगी AI की 'ताकत', क्या खतरे में है आपका डेटा?

Meta AI investigation: अमेरिका में एआई को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है. एंथ्रोपिक के बाद अब Meta भी ट्रंप सरकार के निशाने पर है. सरकार ने कंपनी के एडवांस AI मॉडल्स की सुरक्षा जांच की मांग की है, जिससे डेटा प्राइवेसी और नए AI फीचर्स को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:35 AM IST
Anthropic के बाद Meta पर दबाव: ट्रंप सरकार जांचेगी AI की 'ताकत', क्या खतरे में है आपका डेटा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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