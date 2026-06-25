Meta AI Data Privacy Risk: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और इसके प्रभाव को देखते हुए अमेरिका में ट्रंप सरकार सख्ती लगातार बढ़ाती जा रही है. एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बाद अब टेक की दिग्गज कंपनी Meta भी अमेरिकी सरकार के निशाने पर आ गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों और कुछ सांसदों ने मेटा के एडवांस AI मॉडल्स की सुरक्षा, पारदर्शिता और संभावित खतरों की जांच की मांग उठाई है.
AI कंपनी एंथ्रोपिक के बाद अब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ट्रंप सरकार के रडार पर आ गई है. अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अब फेसबुक और व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा पर दबाव बना रही है कि वह सुरक्षा जांच के लिए अपने AI मॉडल्स को सरकार को सौंपे. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप सरकार ने इसके लिए मेटा को एक सीक्रेट ईमेल भी भेजा है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस रिव्यू का मकसद मेटा के एआई सिस्टम की ताकतों और उनमें मौजूद खतरों या कमियों की जांच करना है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से रोका जा सके.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मेटा फिलहाल अमेरिका की इकलौती ऐसी बड़ी एआई डेवलपर कंपनी है, जिसने अभी तक अपने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को टेस्टिंग के लिए सरकार के साथ शेयर करने को नहीं तैयार है. बता दें कि जुकरबर्ग की कंपनी ने इसी साल अपना Muse Spark AI मॉडल लॉन्च किया था और अब कंपनी इस जांच प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रही है.
रॉयटर्स से बातचीत के दौरान मेटा ने कहा कि वह सुरक्षित एआई डेवलपमेंट के सरकारी उद्देश्य का समर्थन करती है. कंपनी ने कहा कि हम सुरक्षित और मजबूत फ्रंटियर एआई के मामले में अमेरिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य से सहमत हैं. हम अभी इसके नियमों और शर्तों पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.
यह फैसला तब लिया गया है, जब हाल ही में अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एंथ्रोपिक कंपनी को विदेशी नागरिकों के लिए अपने Fable 5 और Mythos 5 एआई मॉडल्स का एक्सेस सस्पेंड करने का आदेश दिया था.
दूसरी तरफ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल डीपमाइंड और एलन मस्क की xAI जैसी कंपनियों ने मई में ही सरकार को अपने नए एआई सिस्टम का अर्ली एक्सेस देने के समझौते पर साइन कर दिए थे. वहीं, चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI और एंथ्रोपिक पहले से ही सरकार को टेस्टिंग के लिए अनरिलीज्ड मॉडल्स दे रहे हैं.
इस पूरे मामले से दुनिया भर के यूजर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता डेटा प्राइवेसी की. फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स का इस्तेमाल दुनियाभर के लोग करते हैं. जब सरकारें इन कंपनियों के एआई मॉडल्स की जांच करने या उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की मांग करती हैं, तो सबसे पहले लोगों की यही चिंता सताती है कि कहीं आम यूजर्स के पर्सनल डेटा और चैट हिस्ट्री तक सरकार की पहुंच न हो जाए. भले ही सरकार सुरक्षा का हवाला दे, लेकिन यूजर्स को हमेशा इस बात का डर सताता है कि उनके प्राइवेट डेटा की निगरानी इससे बढ़ सकती है.
भारतीय यूजर्स के लिए यह मामला सीधे तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है. इसका कारण है कि यह पूरा मामला अमेरिकी सरकार और मेटा के बीच का है. अमेरिकी सरकार की यह जांच मुख्य रूप से उनकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और एआई के मिलिट्री इस्तेमाल को रोकने के लिए है. इसलिए, भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा पर इसका तुरंत या सीधा कोई खतरा नहीं है.
इसके साथ ही, दूसरी बड़ी चिंता एआई फीचर्स के ब्लॉक होने या देरी से मिलने की है. अगर मेटा और अमेरिकी सरकार के बीच यह विवाद लंबा खिंचता है, तो आम यूजर्स को व्हाट्सएप या फेसबुक पर मिलने वाले नए और एडवांस एआई टूल्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. कई बार सरकारें सुरक्षा कारणों से कुछ फीचर्स पर पूरी तरह रोक भी लगा दी जाती है. जैसे एंथ्रोपिक के साथ हुआ, एंथ्रोपिक के एडवांस एआई मॉडल माइथोस और फेबल 5 के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए इसे ब्लाक करने का निर्देश दिया.