Trump की डिनर पार्टी में मेलानिया ने सुंदर पिचाई को देखा, अलग कमरे में बुलाया; बोलीं- बच्चों की तरह...
Hindi News



डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर पार्टी होस्ट की. डिनर से पहले हुई मेलानियां की एक मीटिंग ने सबका ध्यान खींच लिया. मीटिंग में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा और Code.org के प्रेसिडेंट कैमरन विल्सन जैसे दिग्गज शामिल हुए. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:09 AM IST


व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर पार्टी होस्ट की. इस खास मौके पर अमेरिका और दुनिया के बड़े-बड़े टेक दिग्गज मौजूद रहे. लेकिन डिनर से पहले हुई एक मीटिंग ने सबका ध्यान खींच लिया. इस मीटिंग की अगुवाई किसी और ने नहीं, बल्कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने की.

मेलानिया और AI टास्क फोर्स
डिनर से ठीक पहले मेलानिया ट्रंप ने Artificial Intelligence Education Task Force की बैठक की अध्यक्षता की. इस टास्क फोर्स में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के चेयरमैन अरविंद कृष्णा और Code.org के प्रेसिडेंट कैमरन विल्सन जैसे दिग्गज शामिल हुए. बैठक का फोकस था – अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा और उसके सुरक्षित इस्तेमाल पर.

बैठक के दौरान मेलानिया ने कहा- “रोबोट अब हमारे बीच हैं. भविष्य अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है. हमें AI को बच्चों की तरह गाइड करना होगा – ताकत देनी होगी लेकिन जिम्मेदारी के साथ.” उन्होंने साफ कहा कि टेक कंपनियों को AI को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे माता-पिता अपने बच्चों को करते हैं – उन्हें पावरफुल बनाना लेकिन निगरानी में रखना.

AI और बच्चों की सुरक्षा
मेलानिया ट्रंप हाल ही में “Take It Down Act” पास कराने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं. इस कानून का मकसद है – AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी से होने वाले ऑनलाइन यौन शोषण और गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करना. उन्होंने कहा कि माता-पिता, सरकार और टेक कंपनियों को मिलकर काम करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी AI का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके.

कौन-कौन पहुंचे ट्रंप के डिनर में?
इस डिनर में शामिल हुए कुछ बड़े नाम इस प्रकार हैं:
• Meta के फाउंडर मार्क जकरबर्ग
• Apple के सीईओ टिम कुक
• Google के सीईओ सुंदर पिचाई और फाउंडर सर्गेई ब्रिन
• Microsoft के सीईओ सत्या नडेला और फाउंडर बिल गेट्स
• OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन
• Oracle की सीईओ सफ्रा कैट्ज़
• AMD की सीईओ लिसा सु
• Micron टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा
• Blue Origin के सीईओ डेविड लिम्प
• Scale.ai के फाउंडर एलेक्ज़ेंडर वांग
• Tibco चेयरमैन विवेक रणदीवे
• Palantir CTO श्याम शंकर
• Shift4 के सीईओ जारेड इसाकमैन

FAQs

Q1. मेलानिया ट्रंप ने सुंदर पिचाई से क्या कहा?
उन्होंने कहा कि AI को बच्चों की तरह गाइड करना होगा – ताकत देनी होगी लेकिन जिम्मेदारी से.

Q2. AI Education Task Force में कौन-कौन शामिल थे?
सुंदर पिचाई, अरविंद कृष्णा और कैमरन विल्सन.

Q3. Take It Down Act क्या है?
यह कानून AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले यौन शोषण और ऑनलाइन शोषण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

