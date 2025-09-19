कौन झुकेगा... अमेरिका या चीन? टैरिफ की टेंशन के बीच ट्रंप करेंगे जी जिनपिंग को कॉल, टिकटॉक पर होगी सबसे बड़ी डील!
Hindi News

आज डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करेंगे. इस बातचीत का मकसद है एक ऐसा समझौता करना जिससे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप TikTok अमेरिका में चलता रहे. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:01 AM IST
Trump Xi Jinping Call: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को एक अहम बातचीत होने की उम्मीद है. इस बातचीत का मकसद है एक ऐसा समझौता करना जिससे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप TikTok अमेरिका में चलता रहे. साथ ही इस कॉल से यह भी संकेत मिल सकता है कि क्या दोनों नेता व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं ताकि अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर का समाधान निकाला जा सके.

ट्रंप और चीन की तनातनी का इतिहास
ट्रंप ने जब चीन पर भारी टैरिफ (कर) लगाए थे, तबसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव काफी बढ़ गया था. लेकिन ट्रंप अब इस मामले में नरमी दिखा रहे हैं और TikTok पर बैन को रोकने के लिए समझौता करना चाहते हैं. TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance चीन की है, और अमेरिका चाहता है कि इसका नियंत्रण किसी अमेरिकी कंपनी के पास हो.

टिकटॉक डील के लिए ट्रंप की दिलचस्पी
ट्रंप ने कहा कि वह TikTok को अमेरिका में चलने देना चाहते हैं क्योंकि इसका "बहुत ज्यादा वैल्यू" है और यह फैसला अमेरिका के हाथ में है. उन्होंने कई बार डेडलाइन बढ़ाई है ताकि डील हो सके. अमेरिका की चिंता है कि ByteDance चीन की सरकार को डेटा दे सकता है और ऐप का एल्गोरिद्म (जो दिखाता है कि यूजर को क्या कंटेंट दिखे) भी सुरक्षा का मुद्दा है.

अब एक फ्रेमवर्क डील तैयार हो चुकी है, और उम्मीद है कि ट्रंप और शी इस कॉल में इसे फाइनल कर देंगे. चीन भी इस डील में आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है, और दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिकी यूजर डेटा की सुरक्षा किसी विश्वसनीय पार्टनर के हाथ में होगी.

ट्रेड वॉर के अन्य मुद्दे भी चर्चा में
TikTok के अलावा भी कई व्यापारिक मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप और शी चर्चा करेंगे. अमेरिका चाहता है कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद ज्यादा खरीदे, जबकि चीन चाहता है कि अमेरिका टैरिफ और टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंध हटाए.

हाल ही में चार दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कई अहम मुद्दे अभी बाकी हैं- जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर बैन, चीन द्वारा अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स की खरीद और नशीले पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का निर्यात.

किसानों की चिंता बढ़ी
अमेरिका के किसानों को चीन से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. जनवरी से जुलाई तक अमेरिका के कृषि निर्यात में 53% गिरावट आई है. सोरघम जैसी फसल की बिक्री 97% तक घट गई है. इसलिए अमेरिकी किसान इस कॉल पर टकटकी लगाए बैठे हैं.

क्या मिलने का रास्ता खुलेगा?
विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के नेता एक-दूसरे के साथ डील करने के इच्छुक हैं, लेकिन असली चुनौती है कि कौन कितना झुकता है. ट्रंप इस कॉल से अमेरिका की जीत दिखाना चाहेंगे, जबकि शी यह दिखाएंगे कि चीन के पास भी आर्थिक ताकत है.

FAQs

Q1. ट्रंप और शी जिनपिंग की कॉल क्यों हो रही है?
TikTok डील और अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर पर बातचीत के लिए.

Q2. TikTok पर बैन क्यों लग सकता है?
क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी ByteDance चीन की है, और अमेरिका को डेटा सुरक्षा का डर है.

Q3. क्या TikTok की डील हो जाएगी?
संभावना है कि शुक्रवार को बातचीत में अंतिम फैसला हो सकता है.

Q4. अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर से किसानों पर क्या असर पड़ा है?
अमेरिका के कृषि उत्पादों का चीन में निर्यात काफी कम हो गया है, जिससे किसान परेशान हैं.

Q5. क्या दोनों नेता भविष्य में मिल सकते हैं?
संभावना है कि कॉल के बाद एक समिट की योजना बने.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

