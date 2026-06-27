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टेक वर्ल्ड को लगा बड़ा झटका! डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश से छिना इस खतरनाक AI टूल का एक्सेस; सैम ऑल्टमैन भी हैरान

Anthropic Mythos 5 Ban: अमेरिका की ट्रंप सरकार के एक नए नियम ने भारतीय टेक कंपनियों को बड़ा झटका दिया है! ट्रंप सरकार ने एंथ्रोपिक के शक्तिशाली साइबर सिक्योरिटी मॉडल माइथोस 5 पर लगा बैन तो हटाया, लेकिन इसका एक्सेस सिर्फ चुनिंदा अमेरिकी कंपनियों तक सीमित कर दिया. इस फैसले से ग्लोबल टेक जगत में खलबली मच गई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:01 PM IST
टेक वर्ल्ड को लगा बड़ा झटका! डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश से छिना इस खतरनाक AI टूल का एक्सेस; सैम ऑल्टमैन भी हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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