/टेक वर्ल्ड को लगा बड़ा झटका! डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश से छिना इस खतरनाक AI टूल का एक्सेस; सैम ऑल्टमैन भी हैरान

Anthropic Mythos 5 Ban: क्या अमेरिकी सरकार अब AI की दुनिया को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी कर चुकी है? ChatGPT और दूसरे एडवांस एआई मॉडल को टक्कर देने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सबसे सीक्रेट और पॉवरफुल साइबर सिक्योरिटी मॉडल Mythos 5 को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस मॉडल को फिर से रिलीज करने की हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा नियम लगाया है, जिसने भारतीय डेवलपर्स समेत दुनिया भर के कई देशों को निराश कर दिए हैं.
दरअसल, कुछ सप्ताह पहले ही ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एंथ्रोपिक के दो सबसे एडवांस AI मॉडल्स माइथोस 5 और फेबल 5 के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. अमेरिकी सरकार को डर था कि यह बहुत ही एडवांस मॉडल्स अगर चीन या रूस जैसे देशों के हैकर्स के हाथ लग गए, तो वे इसका गलत इस्तेमाल कर बड़े साइबर हमले कर सकते हैं.
माइथोस 5 को खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी के कामों के लिए तैयार किया गया है. यह AI मॉडल इतना पॉवरफुल है कि बैंकिंग जैसे पुराने और आपस में जुड़े डिजिटल सिस्टम्स में आसानी से कमियां खोज सकता है.
एंथ्रोपिक ने पुष्टि की कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें कुछ खास कंपनियों के लिए माइथोस 5 को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है. कंपनी ने रॉयटर्स को बताया कि हमें सरकार से नोटिफिकेशन मिला है कि हमारा सबसे मजबूत साइबर सिक्योरिटी मॉडल अब उन अमेरिकी संगठनों को दिया जा सकता है जो देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर्फ 100 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को ही यह एक्सेस मिलेगा, जिनमें ज्यादातर फॉर्च्यून 500 कंपनियां और रिसर्च इंस्टिट्यूट्स शामिल होंगी. हालांकि, जो कंपनियां इस लिस्ट में नहीं हैं वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी.
अमेरिकी सरकार के इस फैसले की टेक इंडस्ट्री में काफी आलोचना भी हो रही है. इसी मामले को लेकर ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि सुरक्षा के लिए टेस्टिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सरकार खुद तय करे कि ग्राहक कौन होगा, यह तरीका मुझे पसंद नहीं आया.
खास बात यह है कि इसी दिन ओपनएआई ने भी सरकार के कहने पर अपने नए मॉडल GPT-5.6 की जनरल लॉन्चिंग को टाल दिया है. ओपनएआई भी अब इसे पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा पार्टनर्स को ही देगी.