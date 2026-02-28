'हमारी जरूरत नहीं...', ट्रंप के धमाके ने AI दुनिया हिला दी, अमेरिकी एजेंसियों पर Anthropic तकनीक का तत्काल प्रतिबंध

Advertisement
Trump Bans Anthropic AI: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई स्टार्टअप Anthropic पर सरकारी बैन लगा दिया है. सैन्य प्रोजेक्ट्स में मदद न करने पर कंपनी को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है. इसके जवाब में एंथ्रोपिक अब पेंटागन को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:16 AM IST
Trump Bans Anthropic AI: दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने कड़े फैसले से पूरे टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. इस बार ट्रंप का निशाना दिग्गज AI कंपनी Anthropic (एंथ्रोपिक) है. एंथ्रोपिक और अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के बीच चल रहा टकराव अब एक प्रतिबंध में बदल गया है. ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है जिससे सभी अमेरिकी संघीय एजेंसियों (Federal Agencies) को तुरंत एंथ्रोपिक की टेक्नोलॉजी और इसके चैटबॉट 'Claude' का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया है. ट्रंप ने साफ कह दिया है कि 'हमें इसकी जरूरत नहीं है.' इसके बाद एंथ्रोपिक ने कहा कि वह अपनी AI टेक्नोलॉजी पर 'सप्लाई चेन रिस्क' का आरोप लगाने के खिलाफ पेंटागन को कोर्ट में चुनौती देगा.

क्या है ट्रंप के गुस्से की असली वजह?  
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने पेंटागन के साथ मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा कि उनका AI 'शांति और सुरक्षा' के लिए है. वे इसे युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे. ट्रंप प्रशासन को डारियो अमोदेई (Dario Amodei) की यह बात पसंद नहीं आई. ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिकी कंपनियां अपनी सेना की मदद नहीं करेंगी, तो चीन इस दौड़ में आगे निकल जाएगा. व्हाइट हाउस से जारी बयान में ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि 'जो कंपनियां हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करने से बचती हैं, उन्हें टैक्सपेयर के पैसे से चलने वाली सरकार का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है.'

आखिर ट्रंप को 'Claude' से क्या परेशानी है?  
ट्रंप प्रशासन का मानना है कि एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां ऐसी AI टेक्नोलॉजी बना रही हैं जो सरकारी कामकाज में रुकावट डाल सकती हैं या सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरतीं. ट्रंप ने सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों में कहा है कि फेडरल एजेंसियों को केवल उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो अमेरिका फर्स्ट की नीति का समर्थन करती हो और जिसमें किसी भी तरह का लेफ्ट विंग तत्व या वोकिज्म न हो. बताया जाता है कि एंथ्रोपिक को अक्सर गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन ट्रंप के इस आदेश से अब इन बड़ी टेक कंपनियों को भी चिंता हो गई है.

क्या होगा इस बैन का असर?  
अमेरिका में एंथ्रोपिक पर बैन से कंपनी को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. इस आदेश के बाद अमेरिका का कोई भी सरकारी विभाग (शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवहन) एंथ्रोपिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खोने का मतलब है कि कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा. ट्रंप के इस फैसले के बाद अब प्राइवेट कंपनियां भी एंथ्रोपिक के साथ जुड़ने से पहले सोचेंगी कि कहीं वे भी सरकार के निशाने पर न आ जाएं. एंथ्रोपिक के बाहर होने से OpenAI (ChatGPT) और Microsoft जैसे दिग्गजों के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो पहले से ही सेना के साथ काम करने को तैयार हैं.

टेक वर्ल्ड में 'डर' का माहौल  
ट्रंप के इस फैसले ने बाकी AI कंपनियों को भी कड़ा संदेश दे दिया है. अब गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा. उनके पास अब दो रास्ते होंगे. पहला या तो आप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बनें दूसरा, या फिर सरकारी काम से हाथ धो लें. एक्सपर्ट्स इस फैसले को सही नहीं मान रहे हैं. लोगों का कहना है कि इसमें टेक्नोलॉजी को सीधे सेना और राजनीति से जोड़ दिया गया है.

एंथ्रोपिक का क्या कहना है?  
एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपिक सरकार के इस फैसले से नाराज है. कंपनी का कहना है कि यह आरोप गलत है और उनकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. इसलिए अब कंपनी ने फैसला किया है कि वह पेंटागन को कोर्ट में चुनौती देगी. ट्रंप का यह फैसला सीधे तौर पर एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई (Dario Amodei) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

