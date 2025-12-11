‘6G आने वाला है… स्किन भी दिखाएगा!’ ये क्या बोल गए अमेरिका के राष्ट्रपति, ट्रंप का बयान सुनकर दुनिया दंग!

Trump 6G Statement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार मामला 6G टेक्नोलॉजी का जिसे ट्रंप ने कैमरा रेजोल्यूशन से जोड़ते हुए ऐसा बात कह दी है जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. उनके इस बयान ने लोगों को चौंका भी दिया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया. आइए जानते हैं ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है.
Trump 6G Statement: अमेरिका की राजनीति और तकनीक जब एक ही मंच पर आ जाएं तो चर्चा अपने आप शुरू हो जाती हैं. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है जहां 5G लीडर होने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6G को लेकर ऐसा कुछ कह दिए कि वहां बैठा हर शख्स हैरान हो गया. 6G टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उलझते हुए नजर आए. एक टेक कंपनी के CEO के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 6G को लेकर ऐसा कमेंट कर दिया कि लोग हैरान भी हुए और मजाक भी बना बैठे. आखिर क्या कहा ट्रंप ने और कैसे शुरू हुआ यह नया विवाद? आइए जानते हैं…
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यक्रम के दौरान 6G कनेक्टिविटी को लेकर अलग ही बयान दे दिया. उन्होंने Qualcomm के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन के साथ एक टीवी बातचीत में अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क 6G को कैमरा रेजोल्यूशन के साथ जोड़ दिया. ट्रंप ने कहा कि 6G शायद किसी की त्वचा में थोड़ी गहराई से देखने की सुविधा देगा.
द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अब हम 6G में आ गए हैं. मैं अपने कार्यकाल के दौरान 5G को आगे बढ़ाने वाला एक लीडर था और अब वे 6 तक पहुंच गए हैं. यह क्या करता है, आपको किसी की त्वचा में थोड़ी गहराई से देखने का मौका देता है? यह देखने के लिए कि यह कितना सही है. मुझे पुराने दिनों के कैमरे पसंद थे. उनमें एक अच्छी खासियत थी. अब वे हर छोटी चीज को कवर करते हैं... तो छह आ रहा है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप नई और एडवांस तकनीकि को लेकर उझलते हुए बयान दिए हों. द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी ट्रंप 5G और 6G को जल्दी अपनाने की बात कह चुके हैं. वहीं टैरिफ को लेकर गलत दावे कर दिए थे और NASA के मून मिशन को मंगल मिशन से जोड़कर कंफ्यूजन पैदा किया था. उन्होंने एप्पल से 5G नेटवर्क डेप्लॉय करने में मदद की मांग की थी लेकिन हैरानी की बात है कि वह खुद टेलिकॉम ऑपरेटर नहीं है.
