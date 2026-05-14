चीन पहुंचते ही 'डिजिटल लॉकडाउन' में ट्रंप की टीम! फोन और लैपटॉप चलाना भी बैन, होटल का Wi-Fi भी बंद

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन यात्रा पर जाते हैं, तो उनके साथ जाने वाले अधिकारियों की जिंदगी अचानक बदल जाती है. आम दिनों में स्मार्टफोन, लैपटॉप और क्लाउड सर्विस पर निर्भर रहने वाले अधिकारी चीन पहुंचने से पहले अपने रोजमर्रा के डिजिटल डिवाइस पीछे छोड़ देते हैं. उनकी जगह उन्हें खास “Clean Devices” दिए जाते हैं, जिनमें सीमित फीचर्स और सख्त सुरक्षा सिस्टम होते हैं. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन दुनिया के सबसे आक्रामक साइबर निगरानी वाले देशों में से एक है. इसलिए वहां हर डिजिटल गतिविधि को संभावित खतरे की तरह देखा जाता है.

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क्या होता है ‘Digital Lockdown’?

चीन यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को बेहद नियंत्रित डिजिटल माहौल में काम करना पड़ता है. इसे ही कई लोग “Digital Lockdown” कह रहे हैं. इस दौरान अधिकारी अपने निजी फोन, लैपटॉप और टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते. कई बार उन्हें अस्थायी ईमेल अकाउंट और सीमित इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है. यहां तक कि क्लाउड डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और सामान्य मैसेजिंग ऐप्स तक की पहुंच भी सीमित कर दी जाती है. कई अधिकारियों को दिनों तक बिना अपने सामान्य डिजिटल सिस्टम के काम करना पड़ता है.

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होटल Wi-Fi और चार्जर भी बन सकते हैं खतरा

अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से चेतावनी देती रही हैं कि अनजान USB पोर्ट या लोकल चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. इससे “Juice Jacking” नाम के साइबर अटैक का खतरा रहता है, जिसमें हैकर्स चार्जिंग पोर्ट के जरिए फोन से डेटा चुरा सकते हैं या मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. इसी वजह से चीन जैसे हाई-रिस्क देशों में जाने वाले अधिकारी अपने साथ पहले से मंजूर चार्जर, बैटरी पैक और सरकारी एक्सेसरी लेकर चलते हैं.

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हर बात पर होती है निगरानी?

पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है. सेफ हेवन सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षा विशेषज्ञ बिल गेज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को पहले ही बता दिया जाता है कि वे जो भी कहेंगे या करेंगे, उसकी निगरानी हो सकती है. पूर्व व्हाइट हाउस CIO Theresa Payton ने कहा कि अधिकारियों को यह मानकर चलना होता है कि उनकी हर डिजिटल और व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड हो सकती है.

Sensitive बातचीत के लिए बनते हैं खास कमरे

अमेरिकी अधिकारी विदेश यात्राओं के दौरान कई बार SCIF यानी Sensitive Compartmented Information Facility का इस्तेमाल करते हैं. ये बेहद सुरक्षित कमरे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है. इन्हें होटल या किसी नियंत्रित स्थान के अंदर अस्थायी तौर पर तैयार किया जाता है. इन जगहों पर बेहद संवेदनशील बातचीत की जाती है ताकि कोई बाहरी एजेंसी निगरानी न कर सके.

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चीन ने आरोपों को किया खारिज

चीन ने इन सभी निगरानी आरोपों को खारिज किया है. चीन के दूतावास के प्रवक्ता Liu Pengyu ने कहा कि चीन में लोगों की निजता कानून द्वारा सुरक्षित है. उन्होंने दावा किया कि चीनी सरकार कभी भी कंपनियों या लोगों को गैरकानूनी तरीके से डेटा इकट्ठा करने के लिए मजबूर नहीं करती.

क्यों बढ़ रही है साइबर जासूसी की चिंता?

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी एजेंसियां चीन से जुड़े कई साइबर जासूसी मामलों को लेकर चेतावनी देती रही हैं. अमेरिका का आरोप है कि चीन से जुड़े हैकर ग्रुप्स सरकारी सिस्टम, पावर ग्रिड, टेलीकॉम नेटवर्क और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाओं को निशाना बनाते रहे हैं. 2023 में संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे का मामला भी काफी चर्चा में रहा था. इसके बाद दोनों देशों के बीच डिजिटल भरोसा और कमजोर हो गया. अब ट्रंप की चीन यात्रा एक बार फिर यह दिखा रही है कि आधुनिक दुनिया में साइबर सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी है.