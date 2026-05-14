Advertisement
trendingNow13216416
Hindi Newsटेकचीन पहुंचते ही डिजिटल लॉकडाउन में ट्रंप की टीम! फोन और लैपटॉप चलाना भी बैन, होटल का Wi-Fi भी बंद

चीन पहुंचते ही 'डिजिटल लॉकडाउन' में ट्रंप की टीम! फोन और लैपटॉप चलाना भी बैन, होटल का Wi-Fi भी बंद

चीन दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अधिकारियों को जासूसी के डर से अपने निजी फोन और लैपटॉप इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से पूरी टीम 'डिजिटल लॉकडाउन' में है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 14, 2026, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन यात्रा पर जाते हैं, तो उनके साथ जाने वाले अधिकारियों की जिंदगी अचानक बदल जाती है. आम दिनों में स्मार्टफोन, लैपटॉप और क्लाउड सर्विस पर निर्भर रहने वाले अधिकारी चीन पहुंचने से पहले अपने रोजमर्रा के डिजिटल डिवाइस पीछे छोड़ देते हैं. उनकी जगह उन्हें खास “Clean Devices” दिए जाते हैं, जिनमें सीमित फीचर्स और सख्त सुरक्षा सिस्टम होते हैं. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन दुनिया के सबसे आक्रामक साइबर निगरानी वाले देशों में से एक है. इसलिए वहां हर डिजिटल गतिविधि को संभावित खतरे की तरह देखा जाता है.

ये भी पढ़ें- शी जिनपिंग से 'हेल्प' मांगने चीन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? एयरपोर्ट पर उतरते ही लगा दोहरा झटका

क्या होता है ‘Digital Lockdown’?

चीन यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को बेहद नियंत्रित डिजिटल माहौल में काम करना पड़ता है. इसे ही कई लोग “Digital Lockdown” कह रहे हैं. इस दौरान अधिकारी अपने निजी फोन, लैपटॉप और टैबलेट इस्तेमाल नहीं करते. कई बार उन्हें अस्थायी ईमेल अकाउंट और सीमित इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है. यहां तक कि क्लाउड डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट और सामान्य मैसेजिंग ऐप्स तक की पहुंच भी सीमित कर दी जाती है. कई अधिकारियों को दिनों तक बिना अपने सामान्य डिजिटल सिस्टम के काम करना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल Wi-Fi और चार्जर भी बन सकते हैं खतरा

अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से चेतावनी देती रही हैं कि अनजान USB पोर्ट या लोकल चार्जिंग सिस्टम का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. इससे “Juice Jacking” नाम के साइबर अटैक का खतरा रहता है, जिसमें हैकर्स चार्जिंग पोर्ट के जरिए फोन से डेटा चुरा सकते हैं या मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. इसी वजह से चीन जैसे हाई-रिस्क देशों में जाने वाले अधिकारी अपने साथ पहले से मंजूर चार्जर, बैटरी पैक और सरकारी एक्सेसरी लेकर चलते हैं.

ये भी पढ़ें- पुतिन स्‍टाइल में अपना मल-मूत्र तक चीन से वापस ले जाएंगे अमेरिकी राष्‍ट्रपति! 

हर बात पर होती है निगरानी?

पूर्व अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है. सेफ हेवन सिक्योरिटी ग्रुप के सुरक्षा विशेषज्ञ बिल गेज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को पहले ही बता दिया जाता है कि वे जो भी कहेंगे या करेंगे, उसकी निगरानी हो सकती है. पूर्व व्हाइट हाउस CIO Theresa Payton ने कहा कि अधिकारियों को यह मानकर चलना होता है कि उनकी हर डिजिटल और व्यक्तिगत बातचीत रिकॉर्ड हो सकती है.

Sensitive बातचीत के लिए बनते हैं खास कमरे

अमेरिकी अधिकारी विदेश यात्राओं के दौरान कई बार SCIF यानी Sensitive Compartmented Information Facility का इस्तेमाल करते हैं. ये बेहद सुरक्षित कमरे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है. इन्हें होटल या किसी नियंत्रित स्थान के अंदर अस्थायी तौर पर तैयार किया जाता है. इन जगहों पर बेहद संवेदनशील बातचीत की जाती है ताकि कोई बाहरी एजेंसी निगरानी न कर सके.

ये भी पढ़ें- Donald Trump: ट्रंप के जंबो जेट Air Force One के इंजन की आवाज के आगे भी डटा रहे ये शख्स! Video Viral

चीन ने आरोपों को किया खारिज

चीन ने इन सभी निगरानी आरोपों को खारिज किया है. चीन के दूतावास के प्रवक्ता Liu Pengyu ने कहा कि चीन में लोगों की निजता कानून द्वारा सुरक्षित है. उन्होंने दावा किया कि चीनी सरकार कभी भी कंपनियों या लोगों को गैरकानूनी तरीके से डेटा इकट्ठा करने के लिए मजबूर नहीं करती.

क्यों बढ़ रही है साइबर जासूसी की चिंता?

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी एजेंसियां चीन से जुड़े कई साइबर जासूसी मामलों को लेकर चेतावनी देती रही हैं. अमेरिका का आरोप है कि चीन से जुड़े हैकर ग्रुप्स सरकारी सिस्टम, पावर ग्रिड, टेलीकॉम नेटवर्क और दूसरी महत्वपूर्ण सेवाओं को निशाना बनाते रहे हैं. 2023 में संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे का मामला भी काफी चर्चा में रहा था. इसके बाद दोनों देशों के बीच डिजिटल भरोसा और कमजोर हो गया. अब ट्रंप की चीन यात्रा एक बार फिर यह दिखा रही है कि आधुनिक दुनिया में साइबर सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpTrump China VisitUS China

Trending news

गुजरात हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा डामर टैंकर, बस से टक्कर के बाद भीषण आग, 4 की मौत
accident
गुजरात हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा डामर टैंकर, बस से टक्कर के बाद भीषण आग, 4 की मौत
खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
pm modi 5 nation tour
खत्म होगी PNG, LPG की दिक्कत! PM मोदी के 5 देशों के दौरे से बदलेगा समीकरण
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
NEET 2026
NEET 2026 में सक्रिय था पापा-चाचा-भतीजा सिंडिकेट, CBI के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
iran america war
जंग के बीच भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक, ईरान की डिमांड सुनते ही यह मुस्लिम देश खफा
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
Indian Navy
होर्मुज के खतरे से बाहर निकला भारत का 15वां LPG टैंकर, जल्द करेगा घर वापसी
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
Jammu & Kashmir Liquor Ban
शराब पर कश्मीर में बवाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
DNA
क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा