उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव! जिनपिंग के एक ऐलान से Nvidia के उड़े होश; क्या अमेरिका ने खुद का ही खेल बिगाड़ लिया?

US-China Tech War: क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को रोकने के लिए जो दीवार खड़ी की थी वही अब अमेरिका के लिए मुसीबत साबित होगी? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के कड़े चिप प्रतिबंधों ने चीन को कमजोर नहीं बल्कि और आत्मनिर्भर सुपरपावर बना दिया है. एक तरफ जहां अमेरिका ने Nvidia जैसी कंपनियों पर चीन को एडवांस चिप न बेचने की पाबंदी लगाई थी तो अब चीन ने अपने घरेलू DeepSeek AI और स्वदेशी चिप्स के दम पर सिलिकॉन वैली के सिंहासन को हिलाना शुरू कर दिया है.  

Jan 03, 2026, 06:15 AM IST
US-China Tech War: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की जंग अब नए मोड़ पर पहुंच गई है. इसी क्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने नए साल के संबोधन में वाशिंगटन और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है. अमेरिका द्वारा लगाए गए सख्त चिप प्रतिबंधों के बीच चीन ने टेक्नोलॉजी की रेस में अपनी ताकत का खुलकर प्रदर्शन किया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और Nvidia जैसी अमेरिकी कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में चीन की रफ्तार पर कोई भी ब्रेक नहीं लगा सकता है. 

शी जिनपिंग ने यह भी साफ किया कि अमेरिकी पाबंदियां चीन के लिए कमजोरी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आत्मनिर्भरता का मौका ले कर आई. उन्होंने कहा कि आज चीन न सिर्फ अपने AI मॉडल और घरेलू चिप्स तैयार कर रहा है बल्कि Nvidia और OpenAI जैसे दिग्गज कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दे रहा है.

पाबंदियां बनीं प्रगति का आधार
शी जिनपिंग ने बीजिंग से चीन को संबोधित करते हुए अमेरिका को लेकर ये बातें कहीं. उन्होंने यह भी कहा कि चीन के घरेलू AI मॉडल और चिप निर्माण में हुए टेक्नोलॉजी से जुड़े सुधारों ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इनोवेशन इकोनॉमी बना दिया है. शी ने जोर देते हुआ कहा कि कई बड़े AI मॉडल अब टॉप पर पहुंचने की रेस में हैं और हमारे चिप्स के रिसर्च में बड़ी सफलता मिली है.

उल्टा पड़ गया ट्रंप का दांव?
जानकारों का मानना है कि ट्रंप और बाइडन प्रशासन द्वारा लगाए गए कड़े व्यापार प्रतिबंधों का उद्देश्य चीन को दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी Nvidia के एडवांस AI चिप्स से दूर रखना था. लेकिन परिणाम इसका उल्टा हो गया है.

DeepSeek AI भी बनेगी चुनौती
सिर्फ यही नहीं हाल ही में चीनी कंपनी DeepSeek AI ने अपने R1 मॉडल के साथ सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी. इसने OpenAI को सीधी टक्कर दी जिसके चलते एनवीडिया के शेयरों में 17% तक की गिरावट देखी गई.

आगे निकल चुका है चीन
ब्रिटेन की निवेश फर्म Ruffer ने Alibaba जैसी चीनी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं तो वहीं अमेरिकी टेक कंपनियों में निवेश को सीमित किया जा रहा है. 2025 के दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए Nvidia को चुनिंदा चीनी ग्राहकों को H200 चिप्स बेचने की अनुमति दी थी लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक तब तक चीन आत्मनिर्भरता की राह पर काफी आगे निकल चुका था.

