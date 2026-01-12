खामेनेई की उड़ी नींद... ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Elon Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

Iran Internet Blackout: ईरान इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है. जनता का विद्रोह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. ईरान के अंदर कई सालों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकार सख्त हो गई है. इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों की इस विरोध प्रदर्शन में मौत हो चुकी है. इसी दौरान ईरान में हो रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है. ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे ईरान में इंटरनेट सर्विस को बहाल करने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क से बात करने की योजना बना रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सत्ता बदलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों को इजारयल और अमेरिका से खुला समर्थन मिल रहा है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्रीय स्थिति और खराब हो गई है. जिसको कंट्रोल करने के लिए ईरान में पिछले चार दिनों से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हैं. वहां की सरकार ने देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए इंटरनेट पर ही रोक लगा दी है. अब इसी को लेकर ट्रंप ने बड़ी बात कही है. ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे मस्क की कंपनी SpaceX की मदद लेंगे तो उन्होंने कहा कि मस्क इस तरह के कामों में बहुत माहिर हैं. उनकी कंपनी शानदार है.

स्टारलिंक बन सकता है सहारा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX का स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसे चलाने के लिए जमीन पर मौजूद केबल या मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती. इससे पहले भी साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान भी मस्क ने ईरानियों को इंटरनेट सेंसरशिप से बचने के लिए स्टारलिंक की सुविधा दी थी. अभी ईरान में 28 दिसंबर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब सत्ता विरोधी आंदोलन में बदल गया है.

ट्रंप और मस्क की बढ़ती नजदीकियां

अब एक बार फिर से ट्रंप और मस्क के रिश्तों में अब सुधार नजर आ रहा है. हाल ही में दोनों को मार-ए-लागो रिसॉर्ट में डिनर करते देखा गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क ने न केवल ट्रंप के चुनाव प्रचार में फंडिंग की बल्कि वे सरकार में खर्चों की कटौती को लेकर भी बड़ी भूमिका निभाए थे. सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी टेक्सास में स्पेसएक्स की फैसिलिटी का दौरा करने वाले हैं.

ईरान में इंटरनेट की बहाली न केवल प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत जरूरी है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए वहां की जमीनी हकीकत जानने का एकमात्र माध्यम भी हो सकता है.

