Advertisement
trendingNow13071397
Hindi Newsटेकखामेनेई की उड़ी नींद... ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Elon Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

खामेनेई की उड़ी नींद... ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Elon Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

Donald Trump on Iran: ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अब एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल बढ़ा दी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को लेकर जो संकेत दिए हैं उनसे ईरान की सत्ता में बैठे नेताओं की नींद उड़ना तय मानी जा रही है. इंटरनेट सर्विस बंदी से परेशान ईरान में अगर मस्क की Starlink तकनीक की एंट्री हो सकती है तो ईरान के सुप्रीम लीडर की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की उड़ी नींद... ईरान में मचेगा तहलका! ट्रंप सौंपेंगे Elon Musk को बड़ा जिम्मा? जानें क्या है पूरा प्लान

Iran Internet Blackout: ईरान इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है. जनता का विद्रोह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. ईरान के अंदर कई सालों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए वहां की सरकार सख्त हो गई है. इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोगों की इस विरोध प्रदर्शन में मौत हो चुकी है. इसी दौरान ईरान में हो रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है. ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे ईरान में इंटरनेट सर्विस को बहाल करने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क से बात करने की योजना बना रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?
ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ सत्ता बदलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों को इजारयल और अमेरिका से खुला समर्थन मिल रहा है, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्रीय स्थिति और खराब हो गई है. जिसको कंट्रोल करने के लिए ईरान में पिछले चार दिनों से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हैं. वहां की सरकार ने देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए इंटरनेट पर ही रोक लगा दी है. अब इसी को लेकर ट्रंप ने बड़ी बात कही है. ट्रंप से पूछा गया कि क्या वे मस्क की कंपनी SpaceX की मदद लेंगे तो उन्होंने कहा कि मस्क इस तरह के कामों में बहुत माहिर हैं. उनकी कंपनी शानदार है.

स्टारलिंक बन सकता है सहारा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX का स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसे चलाने के लिए जमीन पर मौजूद केबल या मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती. इससे पहले भी साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान भी मस्क ने ईरानियों को इंटरनेट सेंसरशिप से बचने के लिए स्टारलिंक की सुविधा दी थी. अभी ईरान में 28 दिसंबर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब सत्ता विरोधी आंदोलन में बदल गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम!

ट्रंप और मस्क की बढ़ती नजदीकियां
अब एक बार फिर से ट्रंप और मस्क के रिश्तों में अब सुधार नजर आ रहा है. हाल ही में दोनों को मार-ए-लागो रिसॉर्ट में डिनर करते देखा गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क ने न केवल ट्रंप के चुनाव प्रचार में फंडिंग की बल्कि वे सरकार में खर्चों की कटौती को लेकर भी बड़ी भूमिका निभाए थे. सोमवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी टेक्सास में स्पेसएक्स की फैसिलिटी का दौरा करने वाले हैं.
ईरान में इंटरनेट की बहाली न केवल प्रदर्शनकारियों के लिए बहुत जरूरी है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए वहां की जमीनी हकीकत जानने का एकमात्र माध्यम भी हो सकता है.

ये भी पढे़ंः Android यूजर्स की मौज! अब फोन देने पर भी नहीं खुलेगी पोल, Google ला रहा जादुई फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Iran Protests 2026Donald Trump on iran

Trending news

पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग