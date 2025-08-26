धरी की धरी रह गई Trump की धमकी! Apple बोला- अब तो भारत में ही बनेगा iPhone, वो भी डबल स्पीड से

Apple India expansion: भारत में iPhone बनाने को लेकर एप्पल (Apple) ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह भारत में अपने एक्सपेंशन प्लान को किसी भी हाल में धीमा नहीं करेगी. एप्पल भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग पर करीब 2.5 बिलियन डॉलर (20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का निवेश करने जा रही है. इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता मौजूदा 40 मिलियन यूनिट्स से बढ़कर 60 मिलियन यूनिट्स प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी. कंपनी का बड़ा फोकस भारतीय यूनिट्स से अमेरिका सहित दूसरे देशों में iPhones एक्सपोर्ट करने पर होगा.

ट्रंप की नाराजगी के बावजूद एक्सपेंशन जारी

यह फैसला तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Apple पर दबाव बनाया है कि वह भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग का दायरा ना बढ़ाए. ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी मार्केट की जरूरतों के लिए iPhones की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कम की जाए. फिर भी, Apple ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया है कि उसके निवेश और उत्पादन विस्तार की योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा.

भारत में मिल रहा बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग माहौल

Apple ने बताया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन क्वालिटी और फैक्ट्री सेटअप दुनिया के सबसे अच्छे हैं. यही वजह है कि कंपनी यहां बड़े स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है. कंपनी ने भारत में iPhone 17 सीरीज का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है.

Apple के साथ उसके दो बड़े पार्टनर भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं-

• फॉक्सकॉन (Foxconn)

• टाटा ग्रुप (Tata Group), जिसने हाल ही में Wistron की फैक्ट्रियां और Pegatron में हिस्सेदारी खरीदी है.

अमेरिका-भारत रिश्तों में टकराव

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कड़े टैरिफ कानून लागू किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है. हालांकि, अभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस US टैरिफ से बाहर हैं, इसलिए iPhones पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. इसके बावजूद ट्रंप ने Apple CEO टिम कुक से कहा था कि, “मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन अब सुन रहा हूं कि तुम इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो. मुझे यह पसंद नहीं है.”

भारत बना iPhone का नया हब

Apple CEO टिम कुक ने हाल ही में कहा कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर iPhones अब भारत में बने हैं. चीन, जो कभी सबसे बड़ा iPhone प्रोडक्शन हब था, अब सिर्फ दूसरे देशों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है. पिछले साल Apple ने भारत से 17 बिलियन डॉलर के iPhones एक्सपोर्ट किए. वहीं घरेलू बाजार में भी कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा, जहां उसने डबल-डिजिट मार्केट शेयर हासिल किया.