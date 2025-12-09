ट्रंप ने चीन को दिया Nvidia चिप्स पर 'बड़ा हथियार'? XI Jinping को कहा- हम इजाजत देते हैं, मगर...

Trump-Nvidia China Deal: Nvidia की अब तक की सबसे एडवांस H200 AI चिप्स को चीन से बेचने से सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और Nvidia की कंपनी को होने वाला है. इस डील से अमेरिका एडवांस H200 AI चिप्स की बिक्री से 25% राजस्व का हिस्सा लेगा. वहीं Nvidia अपने एडवांस टेक्नोलॉजी चिप्स की ग्लोबल सेल बढ़ा सकेगी. आइए जानते हैं कि अमेरिका का यह कदम कैसे AI रेस को बदल सकता है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी दुनिया में नए इम्पैक्ट छोड़ सकती है.

ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि कंपनी को अब अपनी शक्तिशाली H200 AI चिपसेट को चीन में बेच सकती है लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें लागू होंगी. ट्रंप ने यह घोषणा ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए किया है. सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बता दिया है कि अमेरिका Nvidia की H200 चिप्स को चीन और दूसरे देशों में ऐसे ग्राहकों को बेचने की अनुमति देगा जो एक विशेष शर्त के तहत होगा. इस शर्त के तहत बिक्री का ढांचा अमेरिकी कर्मचारियों और टैक्स देने वाले लोगों के फायदे के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस सौदे में अमेरिका को बिक्री राजस्व का 25% हिस्सा मिलेगा.

बाइडेन पर बोला हमला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह फैसला अमेरिकी नौकरी को भी बढ़ावा देगी. देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी और अमेरिकी टैक्सपेयर को फायदा पहुंचाएगी. उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बाइडेन सरकार ने कंपनियों को कमजोर प्रोडक्ट बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करवाए जो इनोवेशन मे बाधा डालता था. ट्रंप ने आगे कहा कि वह युग अब समाप्त हो चुका है! हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे अमेरिकी नौकरियां पैदा करेंगे और AI में अमेरिका की बढ़त बनाए रखेंगे. साथ ही मेरी सरकार हमेशा अमेरिका को पहले रखेगी.

Nvidia ने क्या कहा?

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार चिप कंपनी Nvidia ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है. कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अमेरिका के चिप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों को बढ़ावा देगा. कंपनी ने इस दौरान यह भी साफ किया कि चिप की बिक्री केवल उन लोगों को होगी जिन्हें अमेरिकी प्रशासन से इजाजत मिली है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia चीन को कुछ चिप्स ही बेच रही थी. Nvidia की सबसे एडवांस प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने रोक लगाई हुई थी. Nvidia के CEO जेनसन हुअंग ने कहा कि वे हमेशा एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के पास सबसे बेहतरीन और एडवांस चिप्स हों.

चीन को क्या होगा फायदा?

Nvidia की H200 AI चिप्स से चीन को भी बड़ा फायदा होगा. इस चिप की सहायता से चीन को तेज AI रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी. इससे बड़े डेटा को जल्दी प्रोसेस किया जा सकेगा साथ ही स्मार्ट ऐप्स और रोबोटिक्स में सुधार होगा. सिर्फ इतना ही नहीं इस चिप की बिक्री शुरू होने के बाद चीन ग्लोब AI रेस मे भी में बढ़त बना सकता है.

