Advertisement
trendingNow13034767
Hindi Newsटेक

ट्रंप ने चीन को दिया Nvidia चिप्स पर 'बड़ा हथियार'? XI Jinping को कहा- हम इजाजत देते हैं, मगर...

Trump-Nvidia China Deal: टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स की रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है! अमेरिकी कंपनी Nvidia अब अपनी सबसे एडवांस H200 AI चिप्स चीन में बेच सकेगी. इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छूट दे दी है लेकिन एक शर्त भी रखी है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस छूट की जानकारी दी है. ट्रंप ने लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बता दिया है कि अमेरिका Nvidia की H200 चिप्स को चीन और दूसरे देशों में ऐसे ग्राहकों को बेचने की अनुमति देगा. लेकिन...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने चीन को दिया Nvidia चिप्स पर 'बड़ा हथियार'? XI Jinping को कहा- हम इजाजत देते हैं, मगर...

Trump-Nvidia China Deal: Nvidia की अब तक की सबसे एडवांस H200 AI चिप्स को चीन से बेचने से सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और Nvidia की कंपनी को होने वाला है. इस डील से अमेरिका एडवांस H200 AI चिप्स की बिक्री से 25% राजस्व का हिस्सा लेगा. वहीं Nvidia अपने एडवांस टेक्नोलॉजी चिप्स की ग्लोबल सेल बढ़ा सकेगी. आइए जानते हैं कि अमेरिका का यह कदम कैसे AI रेस को बदल सकता है और अमेरिकी टेक्नोलॉजी दुनिया में नए इम्पैक्ट छोड़ सकती है.

ट्रंप ने क्या कहा?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि कंपनी को अब अपनी शक्तिशाली H200 AI चिपसेट को चीन में बेच सकती है लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें लागू होंगी. ट्रंप ने यह घोषणा ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए किया है. सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बता दिया है कि अमेरिका Nvidia की H200 चिप्स को चीन और दूसरे देशों में ऐसे ग्राहकों को बेचने की अनुमति देगा जो एक विशेष शर्त के तहत होगा. इस शर्त के तहत बिक्री का ढांचा अमेरिकी कर्मचारियों और टैक्स देने वाले लोगों के फायदे के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने कहा कि इस सौदे में अमेरिका को बिक्री राजस्व का 25% हिस्सा मिलेगा.

बाइडेन पर बोला हमला
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि यह फैसला अमेरिकी नौकरी को भी बढ़ावा देगी. देश की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करेगी और अमेरिकी टैक्सपेयर को फायदा पहुंचाएगी. उन्होंने बाइडेन प्रशासन की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बाइडेन सरकार ने कंपनियों को कमजोर प्रोडक्ट बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करवाए जो इनोवेशन मे बाधा डालता था. ट्रंप ने आगे कहा कि वह युग अब समाप्त हो चुका है! हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे अमेरिकी नौकरियां पैदा करेंगे और AI में अमेरिका की बढ़त बनाए रखेंगे. साथ ही मेरी सरकार हमेशा अमेरिका को पहले रखेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Nvidia ने क्या कहा?
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार चिप कंपनी Nvidia ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का स्वागत किया है. कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अमेरिका के चिप इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों को बढ़ावा देगा. कंपनी ने इस दौरान यह भी साफ किया कि चिप की बिक्री केवल उन लोगों को होगी जिन्हें अमेरिकी प्रशासन से इजाजत मिली है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia चीन को कुछ चिप्स ही बेच रही थी. Nvidia की सबसे एडवांस प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने रोक लगाई हुई थी. Nvidia के CEO जेनसन हुअंग ने कहा कि वे हमेशा एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के पास सबसे बेहतरीन और एडवांस चिप्स हों.

ये भी पढे़ंः Reddit Down: रेडिट अचानक हुआ क्रैश! दुनिया भर में मचा हड़कंप, Memes की आई बाढ़

चीन को क्या होगा फायदा?
Nvidia की H200 AI चिप्स से चीन को भी बड़ा फायदा होगा. इस चिप की सहायता से चीन को तेज AI रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी. इससे बड़े डेटा को जल्दी प्रोसेस किया जा सकेगा साथ ही स्मार्ट ऐप्स और रोबोटिक्स में सुधार होगा. सिर्फ इतना ही नहीं इस चिप की बिक्री शुरू होने के बाद चीन ग्लोब AI रेस मे भी में बढ़त बना सकता है.  

ये भी पढे़ंः iPhone 17 खरीद कर पछताओगे अगर ये नहीं जाना! 90% लोग कर रहे हैं अपने ₹1.5 लाख बर्बाद!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpXi JinpingNvidia China Chip Deal

Trending news

संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना