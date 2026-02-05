ड्रोन मार्केट में होगा भारत का भी जलवा? अमेरिका से मिली 'संजीवनी' के बाद अब चीन की टेंशन बढ़ाएगी यह महा-डील

Advertisement
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील ने भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री को नई उड़ान देने का काम कर सकती है. अमेरिकी बाजार में टैरिफ कम होने से और सप्लाई चेन आसान होने से भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स को अब ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ सकेंगे. यह समझौता भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए एक ऐसी संजीवनी है जो उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाएगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:22 PM IST
Indian Drone Startups: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील दोनों देशों के लिए अहम मानी जा रही है. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी. इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है. इन बदवालों से कई क्षेत्रों में बड़ा असर और राहत देखने को मिलेगी. लेकिन भारत के ड्रोन सेक्टर के लिए यह ट्रेड डील गेम-चेंजर साबित हो सकती है. अब भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स सिर्फ घरेलू मैदान तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अमेरिकी बाजार में कम टैरिफ और बेहतर सप्लाई चेन के दम पर अपनी धाक जमाने को तैयार हैं. 

डिफेंस से लेकर खेती तक टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में भारत अब सिर्फ असेंबली करने वाला देश नहीं है बल्कि अब ग्लोबल ड्रोन हब बनने की राह पर चल दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे इस महा-डील से भारतीय कंपनियों की किस्मत बदलने वाली है और क्यों इसे चीन के दबदबे के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

भारत और अमेरिका के हाल ही में हुए ट्रेड डील ने भारतीय ड्रोन क्षेत्र के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं. घरेलू ड्रोन स्टार्टअप्स को उम्मीद है कि इस डील से न केवल उनकी ग्लोबल पहुंच बढ़ेगी बल्कि दुनियाभर के बाजारों में उनकी हिस्सेदारी भी मजबूत होगी.

बिजनेस की दुनिया के जानकारों का मानना है कि इस समझौते से एडवांस कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता और ग्लोबल सप्लाई चेन तक भारत की पहुंच आसान हो जाएगी.

एक्सपोर्ट में आएगी तेजी
ड्रोन बनाने वाली कंपनी ideaForge के CFO विपुल जोशी का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता बहुत अहम है. उनके अनुसार भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को करीब 18 प्रतिशत तक सीमित करने से दोनों देशों में व्यापार में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी. जोशी के अनुसार यह समझौता सप्लाई चेन की बाधाओं और बढ़ती लागत को कम करेगा, जिससे ideaForge जैसी कंपनियों को दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मार्केट में विस्तार करने का मौका मिलेगा.

असेंबली से इनोवेशन तक का सफर
IG Defence के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेजर जनरल (रिटायर्ड) आर.सी. पाधी के अनुसार यह डील भारतीय कंपनियों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगी. उन्होंने बताया कि अब भारतीय कंपनियां सिर्फ पार्ट्स जोड़ने के बजाय फुल-स्पेक्ट्रम डिजाइन और इंजीनियरिंग पर ध्यान लगा सकेंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम और सुरक्षित सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं को और बढ़ाने की जरूरत है.

ग्लोबल हब बनने की राह पर भारत
इंडस्ट्री लीडर्स का मानना है कि इस ट्रेड डील की असली परीक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतियां ग्लोबल सहयोग और लोकल डिजाइन-मैन्युफैक्चरिंग के बीच सही संतुलन बना पा रही हैं या नहीं. अगर ऐसा हुआ, तो भारत डिफेंस, इंडस्ट्रियल और सिविल ड्रोन सेक्टर में एक भरोसेमंद ग्लोबल हब बन सकता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

