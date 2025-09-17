TikTok होने जा रहा था BAN! चीन से हुई बात और ट्रंप ने फिर बढ़ा दी तारीख, क्या 19 सितंबर को मिलेगी Good News?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार (16 सितंबर 2025) को आदेश जारी कर TikTok पर बैन की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इससे पहले भी ट्रम्प तीन बार डेडलाइन को आगे बढ़ा चुके हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:59 AM IST
TikTok Ban Pushed: अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रही TikTok को लेकर खींचतान एक बार फिर चर्चा में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार (16 सितंबर 2025) को आदेश जारी कर TikTok पर बैन की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी है. इससे पहले भी ट्रम्प तीन बार डेडलाइन को आगे बढ़ा चुके हैं. अबकी बार यह कदम अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच हुए एक नए फ्रेमवर्क डील के बाद लिया गया है.

क्या है मामला?
TikTok, जो चीन की कंपनी ByteDance के मालिकाना हक में है, लंबे समय से अमेरिकी सरकार की नजर में है. अमेरिकी कानून के अनुसार, TikTok को या तो अपनी अमेरिकी यूनिट किसी अमेरिकी कंपनी को बेचनी होगी या फिर पूरी तरह बैन होना पड़ेगा. शुरूआती डेडलाइन 19 जनवरी 2025 तय थी, यानी ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शपथ से एक दिन पहले. लेकिन अब इसे चौथी बार आगे बढ़ाया गया है.

मैड्रिड में बनी सहमति
15 सितंबर 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अमेरिकी और चीनी अधिकारियों की बैठक हुई. इसमें अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और चीनी वाइस प्रीमियर हे लिफेंग मौजूद रहे. दोनों देशों ने “बेसिक फ्रेमवर्क कंसेंसस” पर सहमति जताई है, जिसमें TikTok से जुड़े मुद्दों को हल करने, निवेश बाधाओं को कम करने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की बात हुई.

ट्रम्प का रुख
ट्रम्प ने कहा कि TikTok जैसी वैल्यू को यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता. उनका मानना है कि कई अमेरिकी कंपनियां इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं और जल्द ही संभावित खरीदारों की घोषणा की जाएगी. ट्रम्प ने यह भी स्वीकार किया कि TikTok ने उन्हें 2024 के चुनाव में युवा वोटर्स तक पहुंचने में मदद की थी. इसी वजह से वह ऐप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

सुरक्षा का मुद्दा
हालांकि, अमेरिकी कानून में TikTok को लेकर मुख्य चिंता डेटा सिक्योरिटी की है. अमेरिकी एजेंसियां मानती हैं कि TikTok अमेरिकी यूज़र्स का डेटा चीन सरकार तक पहुंचा सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. यही कारण है कि TikTok की अमेरिकी यूनिट को अमेरिकी कंपनी को बेचना ज़रूरी माना गया.

एक्सपर्ट की राय
सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिमिटर ग्युरगुइव का मानना है कि यह डील देखने में बड़ी लगती है, लेकिन इसका असली फायदा शायद कम हो. उनके अनुसार, TikTok का एल्गोरिथ्म अब उतना खास नहीं रहा क्योंकि अन्य कंपनियों ने इसकी नकल कर ली है. ऐसे में अमेरिकी कंपनियां सिर्फ उसका यूज़र बेस और मार्केट शेयर खरीदेंगी, न कि कोई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी.

आगे क्या?
अब सबकी निगाहें 16 दिसंबर 2025 की डेडलाइन पर टिकी हैं. अगर TikTok की अमेरिकी यूनिट बिक गई तो ऐप अमेरिका में चलता रहेगा, वरना इसे बैन का सामना करना पड़ेगा. ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली अगली बातचीत से तस्वीर और साफ हो सकती है.

FAQs

Q1. ट्रम्प ने TikTok बैन की डेडलाइन कितनी बार बढ़ाई है?
अब तक कुल चार बार.

Q2. TikTok को क्यों बेचना पड़ रहा है?
अमेरिकी सरकार को लगता है कि TikTok से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए इसे अमेरिकी कंपनी को बेचना जरूरी है.

Q3. अगली डेडलाइन कब है?
16 दिसंबर 2025.

Q4. क्या TikTok अमेरिका में बैन हो सकता है?
हां, अगर डील पूरी नहीं हुई तो TikTok अमेरिका में बैन हो सकता है.

