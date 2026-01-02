Advertisement
trendingNow13061012
Hindi NewsटेकApple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी के लिए तरसा! वेबसाइट पर बिक रहे iPhone

Apple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी के लिए तरसा! वेबसाइट पर बिक रहे iPhone

Trump Mobile T1 Smartphone: स्मार्टफोन मार्केट में तहलका मचाने और Apple-Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने का दावा करने वाला ट्रंप का T1 फोन अपनी ही घोषणाओं के जाल में उलझ गया है. गोल्डन लुक और मेड इन यूएसए के वादे के साथ शुरू हुआ यह सफर अब तारीखों के फेर में फंसकर रह गया है. जो फोन 2024 में ही लोगों के हाथों में होना चाहिए था, उसकी डिलीवरी अब 2026 तक खिंच गई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी के लिए तरसा! वेबसाइट पर बिक रहे iPhone

Trump Mobile T1 Smartphone: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple-Samsung जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को चुनौती देने का सपना लेकर उतरा ट्रंप का T1 स्मार्टफोन एक बार फिर चर्चा में है. लेकिन इस बार वजह कोई नई खूबी नहीं बल्कि इसके पहले स्मार्टफोन T1 की डिलीवरी में हुई देरी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित वायरलेस कंपनी ट्रंप मोबाइल ने इस फोन को लॉन्च करने की बात कही थी लेकिन अब कंपनी ने इसके गोल्ड-कलर्ड हैंडसेट की शिपिंग को टाल दिया है.

देशभक्ति और मेड इन यूएसए के नारों के साथ आने वाले इस ट्रंप मोबाइल को मार्केट में सबसे लग्जरी और बाकी स्मार्टफोन्स से अलग द‍िखने वाले फोन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था. इस फोन को 2025 खत्म होने से पहले ही लॉन्च होना था लेकिन अभी यह योजना अटक गई है. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए अमेरिकी सरकार के शटडाउन को जिम्मेदार ठहराया है जिसकी वजह से कंपनी की डिलीवरी शेड्यूल बाधित हो गया.

कंपनी का मानना है कि अमेरिकी सरकार के 43 दिनों के शटडाउन के कारण इस फोन की लॉन्चिंग में देरी हुई है FCC की जरूरी मंजूरियों को रोक दिया. विदेशी कंपनियों पर भारी टैरिफ लगाने वाले इस ब्रांड की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि डिलीवरी की तारीखें बार-बार बदलने के साथ ही वेबसाइट से मेड इन यूएसए का टैग भी गायब हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब कब आएगा ये फोन?
499 डॉलर यानी करीब ₹41,000 की कीमत में आने वाला यह गोल्ड Android फोन पहले दिसंबर 2025 के आखिरी तक डिलीवर होना था, लेकिन अब इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य या आखिर तक होने की संभावना है.

बार-बार बदल रही है तारीख
प्री-ऑर्डर की शुरुआत होती है इस फोन की जून 2024 में और फिर अगस्त 2024 रिलीज की पहली तारीख, फिर आई दूसरी संभावित तारीख, अक्तूबर 2024 लेकिन इस पर भी फोन नहीं आया. तीसरी तारीख दिसंबर 2025 तय की गई लेकिन अब ये महीना भी निकल गया और लोग फोन का इंतजार ही कर रहे हैं. अब चौथी संभावित तारीख जनवरी 2026 तय की गई है, देखिए इस बार क्या होता है.

ये भी पढ़ेंः Instagram पर अब कुछ भी 'असली' नहीं बचेगा? खुद हेड मोसेसी ने खोल दी पोल! यूजर्स हैरान

अपना फोन नहीं तो...
शुरुआत में T1 को एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के ऑप्शन के रूप में पेश किया जा रहा था और इसे अमेरिका में तैयार (Built in the USA) बताया जा रहा था. लेकिन अब जानकारों और IDC के आंकड़ों ने इस पर सवाल उठाए हैं क्योंकि स्मार्टफोन के 5% से भी कम पार्ट्स अमेरिका में तैयार होते हैं. हाल ही में कंपनी की वेबसाइट से 'Made in USA' का टैग भी चुपके से हटा लिया गया है.
हैरानी की बात यह है कि जहां कंपनी अपना फोन नहीं भेज पा रही है वहीं उसकी वेबसाइट पर अब पुराने आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी फोन्स बेचे जा रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः iPhone चलाने वाले यूजर्स को झटका! Apple ने इस मॉडल को विंटेज लिस्ट में किया शामिल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Trump Mobile T1 smartphoneDonald Trump smartphone

Trending news

DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल