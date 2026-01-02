Apple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी के लिए तरसा! वेबसाइट पर बिक रहे iPhone

Trump Mobile T1 Smartphone: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple-Samsung जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को चुनौती देने का सपना लेकर उतरा ट्रंप का T1 स्मार्टफोन एक बार फिर चर्चा में है. लेकिन इस बार वजह कोई नई खूबी नहीं बल्कि इसके पहले स्मार्टफोन T1 की डिलीवरी में हुई देरी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित वायरलेस कंपनी ट्रंप मोबाइल ने इस फोन को लॉन्च करने की बात कही थी लेकिन अब कंपनी ने इसके गोल्ड-कलर्ड हैंडसेट की शिपिंग को टाल दिया है.

देशभक्ति और मेड इन यूएसए के नारों के साथ आने वाले इस ट्रंप मोबाइल को मार्केट में सबसे लग्जरी और बाकी स्मार्टफोन्स से अलग द‍िखने वाले फोन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था. इस फोन को 2025 खत्म होने से पहले ही लॉन्च होना था लेकिन अभी यह योजना अटक गई है. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए अमेरिकी सरकार के शटडाउन को जिम्मेदार ठहराया है जिसकी वजह से कंपनी की डिलीवरी शेड्यूल बाधित हो गया.

कंपनी का मानना है कि अमेरिकी सरकार के 43 दिनों के शटडाउन के कारण इस फोन की लॉन्चिंग में देरी हुई है FCC की जरूरी मंजूरियों को रोक दिया. विदेशी कंपनियों पर भारी टैरिफ लगाने वाले इस ब्रांड की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि डिलीवरी की तारीखें बार-बार बदलने के साथ ही वेबसाइट से मेड इन यूएसए का टैग भी गायब हो गया है.

अब कब आएगा ये फोन?

499 डॉलर यानी करीब ₹41,000 की कीमत में आने वाला यह गोल्ड Android फोन पहले दिसंबर 2025 के आखिरी तक डिलीवर होना था, लेकिन अब इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 के मध्य या आखिर तक होने की संभावना है.

बार-बार बदल रही है तारीख

प्री-ऑर्डर की शुरुआत होती है इस फोन की जून 2024 में और फिर अगस्त 2024 रिलीज की पहली तारीख, फिर आई दूसरी संभावित तारीख, अक्तूबर 2024 लेकिन इस पर भी फोन नहीं आया. तीसरी तारीख दिसंबर 2025 तय की गई लेकिन अब ये महीना भी निकल गया और लोग फोन का इंतजार ही कर रहे हैं. अब चौथी संभावित तारीख जनवरी 2026 तय की गई है, देखिए इस बार क्या होता है.

अपना फोन नहीं तो...

शुरुआत में T1 को एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के ऑप्शन के रूप में पेश किया जा रहा था और इसे अमेरिका में तैयार (Built in the USA) बताया जा रहा था. लेकिन अब जानकारों और IDC के आंकड़ों ने इस पर सवाल उठाए हैं क्योंकि स्मार्टफोन के 5% से भी कम पार्ट्स अमेरिका में तैयार होते हैं. हाल ही में कंपनी की वेबसाइट से 'Made in USA' का टैग भी चुपके से हटा लिया गया है.

हैरानी की बात यह है कि जहां कंपनी अपना फोन नहीं भेज पा रही है वहीं उसकी वेबसाइट पर अब पुराने आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी फोन्स बेचे जा रहे हैं.

