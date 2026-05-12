Advertisement
trendingNow13213693
Hindi Newsटेकचीन के दरबार में ट्रंप की पलटन: एलन मस्क और टिम कुक के साथ बीजिंग पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए क्यों

चीन के दरबार में ट्रंप की 'पलटन': एलन मस्क और टिम कुक के साथ बीजिंग पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जानिए क्यों

एलन मस्क (Tesla), टिम कुक (Apple) और मेटा, सिस्को, क्वालकॉम के CEOs ट्रंप के साथ 13 से 15 मई तक चीन में रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia के हुआंग इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि व्हाइट हाउस का फोकस फिलहाल सेमीकंडक्टर्स के बजाय कृषि और विमानन (Aviation) पर है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 12, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क (Tesla), टिम कुक (Apple) और मेटा, सिस्को, क्वालकॉम के CEOs ट्रंप के साथ 13 से 15 मई तक चीन में रहेंगे.
एलन मस्क (Tesla), टिम कुक (Apple) और मेटा, सिस्को, क्वालकॉम के CEOs ट्रंप के साथ 13 से 15 मई तक चीन में रहेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump इस हफ्ते चीन के दौरे पर जा रहे हैं और इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के CEOs को भी इस दौरे में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद चीन के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करना और नए निवेश के रास्ते खोलना है. 13 मई से 15 मई तक होने वाले इस दौरे में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एविएशन सेक्टर की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. इस वजह से यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

Elon Musk और Tim Cook होंगे शामिल

इस डेलिगेशन में सबसे ज्यादा चर्चा Elon Musk और Tim Cook को लेकर हो रही है. दोनों कंपनियों का चीन में बड़ा बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क है. खासकर Tesla और Apple चीन के बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं. इनके अलावा फाइनेंस सेक्टर के कई बड़े नाम भी इस दौरे का हिस्सा बन सकते हैं. इसमें Larry Fink, Stephen Schwarzman, David Solomon और Jane Fraser शामिल हैं.

टेक और पेमेंट कंपनियों की भी मौजूदगी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta, Cisco, Qualcomm, Visa और Mastercard जैसी कंपनियों के प्रमुख भी बीजिंग पहुंच सकते हैं. इससे साफ है कि अमेरिका इस दौरे के जरिए चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है. खासतौर पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां चीन के बड़े बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखना चाहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Boeing डील पर टिकी सबकी नजर

इस दौरे की सबसे बड़ी संभावित खबर Boeing से जुड़ी हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी के CEO Kelly Ortberg भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे. माना जा रहा है कि Boeing चीन के साथ 500 तक 737 MAX विमान बेचने का बड़ा समझौता कर सकती है. इसके अलावा कई बड़े Widebody Aircraft की डील भी हो सकती है. अगर यह समझौता होता है, तो यह 2017 के बाद चीन का पहला बड़ा Boeing ऑर्डर होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी विमान डील्स में से एक बन सकती है.

Nvidia CEO Jensen Huang क्यों नहीं जाएंगे?

जहां कई बड़े टेक CEOs इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वहीं Jensen Huang का नाम सूची में नहीं है. यह बात काफी लोगों को चौंका रही है क्योंकि Nvidia इस समय AI सेक्टर की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में गिनी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस यात्रा का मुख्य फोकस कृषि और कमर्शियल एविएशन सेक्टर पर रखा गया है, न कि हाई-एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस पर. यही वजह बताई जा रही है कि Jensen Huang को इस समिट में शामिल नहीं किया गया.

Nvidia की AI चिप्स पर भी अटका मामला

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने Nvidia को चीन में H200 AI चिप्स एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी. लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह डील अभी तक पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाई है. बताया जा रहा है कि चीन की कंपनियों को अपनी सरकार से जरूरी मंजूरी हासिल करने में दिक्कत हो रही है. इसी कारण AI चिप्स से जुड़े कई समझौते फिलहाल रुके हुए हैं.

अमेरिका-चीन रिश्तों के लिए क्यों अहम है यह दौरा?

अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को लेकर तनाव देखने को मिला है. ऐसे में Donald Trump का यह दौरा दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा दे सकता है. अगर Boeing जैसी बड़ी डील्स होती हैं और टेक कंपनियों को नए अवसर मिलते हैं, तो इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखाई दे सकता है. यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस हाई-प्रोफाइल चीन यात्रा पर बनी हुई है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpchina visitElon Musk China trip

Trending news

विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
TVK
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
Gold reserve
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
kolkata
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
Assam CM Oath ceremony
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
Narendra Modi news
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
PM Modi
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
TMC office
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी
Himanta Biswa Sarma CM Oath Live
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी
कई दिनों की गर्मी के बाद आज पलटी मारेगा मौसम, 9 राज्यों में आंधी- बारिश के आसार- IMD
weather update
कई दिनों की गर्मी के बाद आज पलटी मारेगा मौसम, 9 राज्यों में आंधी- बारिश के आसार- IMD
युद्ध की मार के बीच क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? क्या-क्या कदम उठा सकते हैं राज्य
Israel Iran tension
युद्ध की मार के बीच क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? क्या-क्या कदम उठा सकते हैं राज्य