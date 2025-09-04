चीन से दो-दो हाथ करने पर तुल गए ट्रंप, पहले टैरिफ अब दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी को जारी कर दिया 'हुकुम'
अमेरिका ने चीन को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इस कदम के चलते Samsung जैसी बड़ी कंपनियों को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के इस फैसले से ग्लोबल टेक इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा और कंपनियों को नई चुनौतियों का सामना करना होगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:02 PM IST
USA-China Technology War: चीन को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा दाव चला है. अमेरिकी सरकार ने ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC को दी गई विशेष छूट को वापस ले लिया है. इस छूट की वजह से TSMC को चीन के नानजिंग प्लांट में अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी. अब यह छूट 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद TSMC को अपने प्लांट में अमेरिकी टेक्नोलॉजी भेजने के लिए पहले अमेरिकी अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा. TSMC जो विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है, इस कदम से वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग पर भी असर डाल सकती है. आइए जानते हैं पूरी खबर

बाकी कंपनियों पर क्या होगा इसका असर?
TSMC के अलावा दक्षिण कोरिया की दो बड़ी कंपनियों SK Hynix और Samsung से भी इस छूट को वापिस ले लिया गया है. बता दें कि दोनों ही कंपनियों के चीन में मेमोरी चिप बनाने की फैक्ट्रियां हैं. इस बारे में अमेरिकी सरकार ने साफ किया है कि वह उन नीतियों को बंद कर देंगे जिनसे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है. CNBC की रिपोर्ट के अनुसरा एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा चीन को टेक्नोलॉजी में पीछे रखने के लिए किया जा रहा है.

TSMC के साथ ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की दो बड़ी कंपनियों SK Hynix और Samsung को भी दी गई विशेष छूट वापस ले ली है. ये दोनों कंपनियां चीन में मेमोरी चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रियां चलाती हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कदम का उद्देश्य उन नीतियों को रोकना है जो अमेरिकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम चीन को टेक्नोलॉजी में पीछे करने के ही रणनीति का एक हिस्सा है.

जानिए क्या होगा TSMC पर इसर असर
हालांकि इस फैसले का TSMC पर ज्यादा बड़ा असर नहीं होने की संभावना है. कंपनी के चीन में दो चिप निर्माण प्लांट हैं एक शंघाई में और दूसरा नानजिंग में. इनमें से नानजिंग प्लांट सबसे ज्यादा स्मार्ट माना जाता है और अमेरिकी नियमों का असर मुख्य रूप से यहीं पर पड़ेगा. हालांकि TSMC की कुल कमाई में चीन के इन प्लांट्स का हिस्सा मात्र 3% है, इसलिए कंपनी को इस फैसले से गंभीर नुकसान होने की उम्मीद नहीं है. TSMC ने CNBC को बताया कि वह इस मामले में अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत जारी रख रही है.

अमेरिका ने अपनाया कड़ा रुख
हाल ही में अमेरिका ने चीन को चिप्स एक्सपोर्ट करने की कुछ छूट तो दी थी, लेकिन चिप निर्माण के मामले में उसने कड़ी नीति अपनाई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में नहीं चाहता कि चीन अपनी चिप उत्पादन क्षमता को ज्यादा बढ़ा सके. वहीं अमेरिकी फोकस अपने देश में चिप निर्माण को और बढ़ाने पर है. बता दें कि TSMC, SK Hynix और Samsung ने अमेरिका में नए निवेश की घोषणा भी की है. बावजूद इसके उन्हें मिली खास छूट को वापिस ले लिया गया है.

