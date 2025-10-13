ट्रंप का 'टैरिफ दांव' पड़ा उल्टा! अमेरिका के अरबपतियों की घट रही कमाई, फायदा छोड़िए... एक दिन में हुआ इतना बड़ा नुकसान

Trump Tariff: अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए चीन टैरिफ ऐलान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. राष्ट्रपति ट्रंप की नई टैरिफ घोषणा के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं तो वहीं अमेरिका के लिए भी नई परेशानी सामने आ रही है. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल अमेरिकी कंपनी अमेजन, एनवीडिया और टेस्ला को नई टैरिफ से बड़ा झटका लगा है. टैरिफ के एक ही दिन में इन कंपनियों के मार्केट प्राइज से $770 अरब यानी लगभग ₹64 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. यह अप्रैल के बाद अमेरिकी टेक सेक्टर की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट मानी जा रही है. ट्रंप ने चीन पर नई टैरिफ लगाने और सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने का ऐलान किया, जिससे इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल गई.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब चीन से आयात होने वाले सभी सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा. इसके साथ ही 1 नवंबर से सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल लगाया जाएगा. उन्होंने चीन पर दुर्लभ खनिजों की सप्लाई रोककर आक्रामक व्यापार नीति अपनाने का आरोप लगाया है.

टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान

सीएनबीसी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ के एक ही दिन बाद ट्रेडिंग के दौरान Amazon, Nvidia और Tesla के शेयरों में करीब 5% की गिरावट आई जिससे मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ा है. नैस्डैक (Nasdaq) इंडेक्स 3.6% और एसएंडपी 500 (S&P 500) इंडेक्स 2.7% नीचे आ गया. यह अप्रैल के बाद से दोनों का सबसे खराब प्रदर्शन है.

एनवीडिया

AI मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए GPU बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को सबसे बड़ा झटका लगा. टैरिफ के ऐलान के अगले ही दिन इसका कैप्टलाइजेशन करीब 19 लाख करोड़ रुपये कम हो गया. सितंबर के आखिरी में यह $4.5 ट्रिलियन मार्केट कैप्टलाइजेशन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी थी.

Amazon

अमेरिका के इन नए फैसले से Amazon को भी बड़ा नुकसान हुआ है. कंपनी को एक दिन में $121 अरब यानी लगभग ₹10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. इस गिरावट ने कंपनी के इस साल के सभी लाभ को खत्म कर दिया.

टेस्ला

नए-नए फीचर्स के साथ वाहन पेश करने वाली टेस्ला का मार्केट कैप्टलाइजेशन लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपये गिर गया.

Microsoft जो क्लाउड डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करती है का मार्केट बाजार कैप्टलाइजेशन $85 अरब यानी ₹7.05 लाख करोड़ रुपये कम हो गया. इसके साथ ही गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) 2% और फेसबुक की मालिक मेटा (Meta) लगभग 4% गिरी.

