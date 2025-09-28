Advertisement
अब चिप्स पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं ट्रंप! महंगे होंगे मोबाइल और लैपटॉप? टेक कंपनियों पर होगा सबसे बड़ा असर

Trump Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नए टैरिफ प्लान लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चिप्स की संख्या और उनकी वैल्यू के आधार पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है. माना जा रहा है कि इस कदम के बाद स्मार्टफोन और लैटपॉट जैसे डिवाइस की कीमतें बढ़ जाएंगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:00 AM IST
Trump Tariffs: अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है. ट्रंप प्रशासन अब विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर नया टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है. खास बात यह है कि यह टैरिफ किसी प्रोडक्ट में लगे चिप्स की संख्या और उनकी वैल्यू के आधार पर होगी. जानकारों का मानना है कि अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं.

Reuters की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ट्रंप प्रशासन अब विदेशी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है. इस योजना के तहत किसी भी प्रोडक्ट में जितने ज्यादा चिप्स होंगे उसे उतना ही ज्यादा टैरिफ देना होगा. माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार के इस फैसले के पीचे कंपनियों को अमेरिकी जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजबूर करना है. ट्रंप के चिप्स पर ट्रैरिफ लगाने से सबसे बड़ा असर टेक कंपनियों पर होगा.

इस प्लान पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और इसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है. Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी यह विचार है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट किसी भी प्रोडक्ट के चिप कंटेंट की अनुमानित वैल्यू पर एक तय प्रतिशत का टैरिफ लगाए.

हालांकि जब इस पर सवाल किया गया तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि व्हाइट हाउस के स्पोकपर्सन देसाई ने कहा कि अमेरिका सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं रह सकता. यह हमारे राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है. ट्रंप प्रशासन टैरिफ, टैक्स कट्स, डिरेगुलेशन और एनर्जी एबंडेंस जैसी नीतियों के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका में लाने के लिए काम कर रहे हैं.

जितनी चिप उतनी टैरिफ

अगर यह योजना लागू हो जाती है तो इसका असर डेली यूज के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप पर पड़ेगा और उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं. अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के अर्थशास्त्री माइकल स्ट्रेन ने कहा कि यह कदम महंगाई को और बढ़ाएगा. यहां तक कि अमेरिका में बनने वाले प्रोडक्ट्स भी महंगे हो जाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी इनपुट्स पर भी टैरिफ देना होगा.

Reuters  की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई टैरिफ लगा चुके हैं. हाल ही में उन्होंने ब्रांडेड दवाओं पर 100% और हेवी-ड्यूटी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन-किन प्रोडक्ट्स पर यह नया टैरिफ लागू होगा, दरें कितनी होंगी और किन देशों या कंपनियों को छूट मिलेगी. अगस्त में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका सेमीकंडक्टर आयात पर 100% टैरिफ लगाएगा, लेकिन जिन कंपनियों ने अमेरिका में फैक्ट्री लगाई है या लगाने का वादा किया है, उन्हें छूट मिलेगी.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई कंपनी अपनी आधी प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका में शिफ्ट करती है, तो निवेश के आधार पर डॉलर-फॉर-डॉलर छूट देने का प्रस्ताव भी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे लागू होगा.

