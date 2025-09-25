ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म

Accenture jobs India: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के H-1B वीजा में फीस बढ़ोत्तरी के फैसले से आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है. H-1B वीजा में फीस बढ़ने से भारत समेत कई अन्य देशों के आईटी सेक्टर पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है. खासकर उन कंपनियों पर जिनकी बड़ी संख्या में एम्प्लॉई अमेरिका में काम करते हैं. इसी बीच बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. ग्लोबल आईटी दिग्गज कंपनी Accenture ने बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आंध्र प्रदेश में नया कैंपस बनाने की बात कही है. इस फैसले से न सिर्फ 12,000 नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि यह कदम अमेरिका की सख्त वीजा पॉलिसी के बीच भारत के लिए बड़े अवसर की तरह भी देखा जा रहा है.

आईटी दिग्गज कंपनी Accenture आंध्र प्रदेश में नया कैंपस बनाने जा रही है. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार इस नए कैंपस के जरिए लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों को भारत में ही नौकरियां मिलेंगी. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ने बीते 21 सितंबर को H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर फीस लगाने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से आईटी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा, इसका कारण है कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा इसी सेक्टर को मिलता है.

विशाखापट्टनम में बनेगा कैंपस

Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक Accenture ने आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापट्टनम में लगभग 10 एकड़ जमीन की मांग की . सरकार के एक अधिकारी के अनुसार प्रदेश सरकार Accenture को लाने के लिए उत्सुक है. हालांकि मंजूरी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जल्द ही प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है.

भारत में सबसे बड़ी वर्कफोर्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Accenture के कुल 7.9 लाख कर्मचारियों में से 3 लाख से ज्यादा भारत में ही हैं. यानी यह कहा जा सकता है कि भारत इस कंपनी का बड़ा हब है. लेकिन आंध्र प्रदेश कैंपस में कंपनी कितना निवेश करेगी अभी इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

TCS और Cognizant भी बना रहे कैंपस

Accenture से पहले Tata Consultancy Services यानी TCS और Cognizant भी आंध्र प्रदेश में कैंपस बनाने की बात कह चुके हैं. प्रदेश सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए नई पॉलिसी भी बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों को जमीन सिर्फ 0.99 रुपये प्रति एकड़ की लीज़ पर दी जा रही है.

इसी योजना के तहत TCS और Cognizant ने भी जमीन सरकार से ले ली है. दोनों कंपनियों के कैंपस से मिलकर लगभग 20,000 नई नौकरियां आने की उम्मीद है. इनमें से Cognizant लगभग 183 मिलियन डॉलर और TCS 154 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रही हैं.

