ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म
Advertisement
trendingNow12935985
Hindi Newsटेक

ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म

Accenture jobs India: अमेरिका की H-1B वीजा पर फीस बढ़ाने के बाद भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. जहां एक ओर विदेशी कंपनियों में नौकरी करने के लिए भारतीय टैलेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अमेरिकी दिग्गज कंपनी ने भारत में ही बड़े पैमाने पर भर्ती करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह भारत में करीब 12 हजार नई नौकरियां देगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप को करारा जवाब! भारत में 12 हजार नौकरियां देगी ये अमेरिकी कंपनी, H-1B वीजा की टेंशन होगी खत्म

Accenture jobs India: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के H-1B वीजा में फीस बढ़ोत्तरी के फैसले से आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है.  H-1B वीजा में फीस बढ़ने से भारत समेत कई अन्य देशों के आईटी सेक्टर पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है. खासकर उन कंपनियों पर जिनकी बड़ी संख्या में एम्प्लॉई अमेरिका में काम करते हैं. इसी बीच बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. ग्लोबल आईटी दिग्गज कंपनी Accenture ने बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने आंध्र प्रदेश में नया कैंपस बनाने की बात कही है. इस फैसले से न सिर्फ 12,000 नई नौकरियां पैदा होंगी बल्कि यह कदम अमेरिका की सख्त वीजा पॉलिसी के बीच भारत के लिए बड़े अवसर की तरह भी देखा जा रहा है.

आईटी दिग्गज कंपनी Accenture आंध्र प्रदेश में नया कैंपस बनाने जा रही है. Reuters की रिपोर्ट के अनुसार इस नए कैंपस के जरिए लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों को भारत में ही नौकरियां मिलेंगी. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका ने बीते 21 सितंबर को H-1B वीजा पर सालाना 1 लाख डॉलर फीस लगाने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से आईटी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा, इसका कारण है कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा इसी सेक्टर को मिलता है.

विशाखापट्टनम में बनेगा कैंपस 
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक Accenture ने आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापट्टनम में लगभग 10 एकड़ जमीन की मांग की . सरकार के एक अधिकारी के अनुसार प्रदेश सरकार Accenture को लाने के लिए उत्सुक है. हालांकि मंजूरी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जल्द ही प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में सबसे बड़ी वर्कफोर्स
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Accenture के कुल 7.9 लाख कर्मचारियों में से 3 लाख से ज्यादा भारत में ही हैं. यानी यह कहा जा सकता है कि भारत इस कंपनी का बड़ा हब है. लेकिन आंध्र प्रदेश कैंपस में कंपनी कितना निवेश करेगी अभी इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

ये भी पढे़ंः इस भारतीय ने हिला दी पूरी AI की दुनिया! लॉन्च किया Perplexity का नया ब्राउजर

TCS और Cognizant भी बना रहे कैंपस
Accenture से पहले Tata Consultancy Services यानी TCS और Cognizant भी आंध्र प्रदेश में कैंपस बनाने की बात कह चुके हैं. प्रदेश सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए नई पॉलिसी भी बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत रोजगार सृजन करने वाली कंपनियों को जमीन सिर्फ 0.99 रुपये प्रति एकड़ की लीज़ पर दी जा रही है.

इसी योजना के तहत TCS और Cognizant ने भी जमीन सरकार से ले ली है. दोनों कंपनियों के कैंपस से मिलकर लगभग 20,000 नई नौकरियां आने की उम्मीद है. इनमें से Cognizant लगभग 183 मिलियन डॉलर और TCS 154 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रही हैं.

ये भी पढे़ंः Facebook और WhatsApp के बाद अब Instagram ने भी रचा इतिहास, जुकरबर्ग ने दी जानकारी

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AccentureH1B visa fee hikeDonald TrumpJobs in India

Trending news

महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
;