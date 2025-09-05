Trump टेक लीडर्स के सामने बन गए Mogambo! डिनर टेबल पर पेन पेपर लेकर बैठे राष्ट्रपति, खाने से पहले पूछ डाला ये सवाल

Donald Trump Tech Leaders Dinner Party: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और बिजनेस लीडर्स के साथ एक हाई-प्रोफाइल डिनर आयोजित किया. इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर रिसर्च, बड़े निवेश और अमेरिका के भविष्य पर बातचीत की. ट्रंप ने इस मौके पर कहा – “यह हमारी कंट्री को एक नए लेवल पर ले जा रहा है.” उनके साथ डिनर टेबल पर बैठे कई बड़े नामों को उन्होंने “high IQ people” कहा.

कौन-कौन पहुंचे ट्रंप के डिनर में?

इस डिनर में शामिल हुए कुछ बड़े नाम इस प्रकार हैं:

• Meta के फाउंडर मार्क जकरबर्ग

• Apple के सीईओ टिम कुक

• Google के सीईओ सुंदर पिचाई और फाउंडर सर्गेई ब्रिन

• Microsoft के सीईओ सत्या नडेला और फाउंडर बिल गेट्स

• OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन

• Oracle की सीईओ सफ्रा कैट्ज़

• AMD की सीईओ लिसा सु

• Micron टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा

• Blue Origin के सीईओ डेविड लिम्प

• Scale.ai के फाउंडर एलेक्ज़ेंडर वांग

• Tibco चेयरमैन विवेक रणदीवे

• Palantir CTO श्याम शंकर

• Shift4 के सीईओ जारेड इसाकमैन

कितने अरब डॉलर का निवेश?

डिनर के दौरान ट्रंप ने हर कंपनी से पूछा कि वे अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं.

• मार्क जकरबर्ग (Meta): $600 बिलियन

• टिम कुक (Apple): $600 बिलियन

• सुंदर पिचाई (Google): $250 बिलियन

• सत्या नडेला (Microsoft): $80 बिलियन प्रति वर्ष

ट्रंप ने इन आंकड़ों पर खुशी जताई और कहा – “Very Good.”

एलन मस्क क्यों नहीं थे लिस्ट में?

इस खास डिनर में सबसे बड़ी गैरहाजिरी थी एलन मस्क की. कभी ट्रंप के करीबी माने जाने वाले मस्क इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन से भिड़ गए थे. विवाद के बाद उन्हें व्हाइट हाउस की इस गेस्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह AI इंडस्ट्री में उनके प्रतिद्वंदी सैम ऑल्टमैन (OpenAI) मौजूद थे.

टेक दिग्गजों की राय

• सुंदर पिचाई: “AI हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है. हमें मिलकर काम करना होगा ताकि अमेरिका आगे रहे.”

• लिसा सु (AMD): “AI का दिमाग बनाने में सेमीकंडक्टर अहम हैं. प्रशासन का सपोर्ट हमारे लिए बड़ा कदम है.”

• सत्या नडेला (Microsoft): “ट्रस्ट और स्किलिंग AI के भविष्य की कुंजी हैं. प्रशासन सही दिशा दे रहा है.”

• टिम कुक (Apple): “अमेरिका में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा निवेश किया जा रहा है.”

• सैम ऑल्टमैन (OpenAI): “ट्रंप एक pro-business और pro-innovation राष्ट्रपति हैं.”

• सफ्रा कैट्ज़ (Oracle): “AI सबकुछ बदल देगा, और अमेरिका ने इसकी शक्ति को सबसे पहले पहचाना.”

AI पर राजनीति और विवाद

जहां ट्रंप और टेक दिग्गज रिश्ते मजबूत करने में लगे हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता इससे खुश नहीं हैं. सीनेटर जोश हाउली ने टेक कंपनियों की आलोचना की और कहा कि AI पर सरकार को सख्त रेगुलेशन लाना चाहिए. ट्रंप खुद AI जनरेटेड मीम्स और वीडियो शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने कई मज़ेदार AI वीडियोज़ पोस्ट किए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई “बुरी घटना” होती है तो वो उसका दोष AI पर डाल देंगे.

FAQs

Q1. ट्रंप के इस डिनर में कौन-कौन शामिल हुए?

मार्क जकरबर्ग, टिम कुक, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, सत्या नडेला, सैम ऑल्टमैन समेत 20 से ज्यादा बड़े टेक लीडर्स शामिल हुए.

Q2. एलन मस्क को क्यों नहीं बुलाया गया?

मस्क और ट्रंप के बीच इस साल की शुरुआत में विवाद हुआ था, इसलिए उन्हें गेस्ट लिस्ट से बाहर रखा गया.

Q3. कंपनियों ने कितना निवेश घोषित किया?

Meta और Apple ने $600 बिलियन, Google ने $250 बिलियन और Microsoft ने $80 बिलियन प्रति वर्ष का निवेश बताया.

Q4. इस डिनर का मुख्य फोकस क्या था?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका में निवेश को बढ़ावा देना.