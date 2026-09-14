/AI की रेस में कौन बनेगा सुपरपावर? ट्रंप ने टेक दिग्गजों को दिया झटका, बोले- एआई रुका तो चीन जीत जाएगा!

आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर पूरी दुनिया में एक अलग ही लेवल की होड़ मची हुई है. हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने AI के विकास को धीमा करने की मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. ट्रंप का मानना है कि जो देश AI की इस रेस को जीतेगा, वही आने वाले समय में पूरी दुनिया पर राज करेगा.
रविवार 13 सितंबर को आयरलैंड के दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने AI डेवलपमेंट और उसकी सेफ्टी को लेकर सवाल पूछे थे. इस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने उन लोगों पर निशाना साधा जो AI को धीमा करने की वकालत कर रहे हैं. ट्रंप ने ऐसे लोगों को 'नेगेटिव' सोच वाला बताया और कहा कि ये लोग ऐसी चीजों से डर रहे हैं जो असल में कभी होंगी ही नहीं.
ट्रंप ने साफ किया कि इस समय अमेरिका AI के मामले में चीन से काफी आगे है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बढ़त को बनाए रखना बहुत जरूरी है. ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने अपनी स्पीड धीमी की, तो चीन इसका फायदा उठाकर आगे निकल जाएगा. इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी रफ्तार कम नहीं करेगा क्योंकि "जो AI जीतेगा, वही असल विजेता होगा."
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब टेक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों ने AI के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई थी. एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ डारियो अमोदेई ने शनिवार को एक प्रपोजल रखा था. उन्होंने कहा था कि AI कंपनियां अपने सबसे एडवांस मॉडल को डेवलप करने की स्पीड थोड़ी कम करें और सेफ्टी रूल्स को सख्त बनाएं. डारियो का मानना है कि AI सिस्टम अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वे खुद नए और एडवांस मॉडल तैयार कर सकते हैं.
डारियो अमोदेई का 3-स्टेप सेफ्टी प्लान
डारियो ने AI को कंट्रोल में रखने के लिए तीन बड़े सुझाव दिए थे.
डारियो अमोदेई के इस प्रपोजल का OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन और टेस्ला के बॉस एलन मस्क ने भी सपोर्ट किया था. सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वह डारियो की बात से सहमत हैं और AI की स्पीड को पेस यानी कंट्रोल करने की जरूरत है. एलन मस्क ने भी X पर लिखा कि "डारियो बिल्कुल सही कह रहे हैं."
आज का यूथ ChatGPT, Midjourney और तमाम AI टूल्स का रोज इस्तेमाल कर रहा है. एक तरफ जहां एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन जैसे लोग डर रहे हैं कि AI इंसानों के कंट्रोल से बाहर न हो जाए, वहीं ट्रंप जैसे लीडर्स का मानना है कि ग्लोबल पावर बने रहने के लिए AI में सबसे आगे रहना जरूरी है. अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में AI की यह रेस दुनिया को किस दिशा में लेकर जाती है.