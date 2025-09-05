Trump ने डिनर पार्टी में फिर फोड़ा Tariff बम! टेक लीडर्स से बोले-टैरिफ लगा दूंगा...Cook को दिया Thumps Up

Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने बड़ी बात कह दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को अमेरिका में नहीं लाएंगी, उन पर जल्द ही भारी टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप का कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया जा रहा है. हालांकि Apple जैसी कंपनियों को इस टैरिफ से छूट मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश करने का वादा किया है.

ट्रंप ने यह चेतावनी व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान दी, जिसमें Apple, Meta, Google और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के चीफ शामिल हुए. इस दौरान ट्रंप ने साफ किया कि जो कंपनियां अमेरिका में निर्माण कर रही हैं या करने की योजना बना रही हैं, उन्हें इस टैरिफ से राहत दी जाएगी.

जल्द ही लगेगी भारी टैरिफ

डिनर पार्टी के दौरा ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही भारी टैरिफ लगाएंगे. जो कंपनियां इसमें शामिल नहीं होंगी, उन पर टैरिफ लागू होगा. लेकिन जो अमेरिकी निवेश बढ़ा रही हैं, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि एप्पल जैसी कंपनियां इस स्थिति में काफी अच्छी हैं. इसलिए उनपर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा.

पिछले महीने कही थी ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले ही महीने ट्रंप ने कहा था कि सेमीकंडक्टर आयात पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन वे कंपनियों को छूट देंगे जो अपना उत्पादन अमेरिका में लाती हैं. एप्पल ने इस पहल में 100 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने का वादा किया है.

अमेरिका कई सालों से अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन को देश में लाने पर काम कर रहा है. TSMC और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने अमेरिका में नए प्लांट लगाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने का भरोसा दिया है. डिनर पार्टी में ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन सहित टेक कंपनियों के कई दिग्गज शामिल थे. हालांकि इस पार्टी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था.

डिनर पार्टी से पहले मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शिक्षा पर दूसरी बैठक में भाषण दिया. उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और अमेरिका की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका विकास जिम्मेदारी से होना चाहिए.

