Trump ने डिनर पार्टी में फिर फोड़ा Tariff बम! टेक लीडर्स से बोले-टैरिफ लगा दूंगा...Cook को दिया Thumps Up
Advertisement
trendingNow12909669
Hindi Newsटेक

Trump ने डिनर पार्टी में फिर फोड़ा Tariff बम! टेक लीडर्स से बोले-टैरिफ लगा दूंगा...Cook को दिया Thumps Up

Trump Tariff: अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित डिनर पार्टी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो कंपनियां अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को अमेरिका में नहीं लाएंगी, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा. वहीं एप्पल जैसे कंपनियों को जिन्होंने अमेरिकी निवेश बढ़ाने का वादा किया है राहत दी जाएगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump ने डिनर पार्टी में फिर फोड़ा Tariff बम! टेक लीडर्स से बोले-टैरिफ लगा दूंगा...Cook को दिया Thumps Up

Trump Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने बड़ी बात कह दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो कंपनियां अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को अमेरिका में नहीं लाएंगी, उन पर जल्द ही भारी टैरिफ लगाया जाएगा.  ट्रंप का कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया जा रहा है. हालांकि Apple जैसी कंपनियों को इस टैरिफ से छूट मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश करने का वादा किया है.

ट्रंप ने यह चेतावनी व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल डिनर के दौरान दी, जिसमें Apple, Meta, Google और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के चीफ शामिल हुए. इस दौरान ट्रंप ने साफ किया कि जो कंपनियां अमेरिका में निर्माण कर रही हैं या करने की योजना बना रही हैं, उन्हें इस टैरिफ से राहत दी जाएगी.

जल्द ही लगेगी भारी टैरिफ
डिनर पार्टी के दौरा ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही भारी टैरिफ लगाएंगे. जो कंपनियां इसमें शामिल नहीं होंगी, उन पर टैरिफ लागू होगा. लेकिन जो अमेरिकी निवेश बढ़ा रही हैं, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि एप्पल जैसी कंपनियां इस स्थिति में काफी अच्छी हैं. इसलिए उनपर टैरिफ का कोई असर नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः Trump की पार्टी में Sam Altman ने किया मेलानिया को खुश! बोले- 1 करोड़ लोगों को...

पिछले महीने कही थी ये बात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले ही महीने ट्रंप ने कहा था कि सेमीकंडक्टर आयात पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन वे कंपनियों को छूट देंगे जो अपना उत्पादन अमेरिका में लाती हैं. एप्पल ने इस पहल में 100 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने का वादा किया है.

अमेरिका कई सालों से अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन को देश में लाने पर काम कर रहा है. TSMC और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने अमेरिका में नए प्लांट लगाने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने का भरोसा दिया है. डिनर पार्टी में ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन सहित टेक कंपनियों के कई दिग्गज शामिल थे. हालांकि इस पार्टी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था.

डिनर पार्टी से पहले मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शिक्षा पर दूसरी बैठक में भाषण दिया. उन्होंने कहा कि AI शिक्षा और अमेरिका की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका विकास जिम्मेदारी से होना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः Google Photos का यह फीचर करेगा यूजर्स को खुश, सेकेंडों में फोटो से बनेगा वीडियो, जानिए कैसे

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Trump tariffUS semiconductor productionwhite house dinner party

Trending news

मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
;