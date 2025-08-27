व्हाइट हाउस में हाजिरी और 24 कैरेट गोल्ड का तोहफा लेकर भी पलट गए ट्रंप, Tim Cook को फिर दी धमकी...बोले- अभी तो ठीक है, लेकिन आगे

Trump Warns Tim Cook: अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर का माहौल लगातार गर्म है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है. इस फैसले से दोनों देशों के बीच व्यापार पर बड़ा असर पड़ने वाला है. लेकिन इस विवाद के बीच Apple iPhone एक ऐसी चीज है, जिस पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है. यही वजह है कि इस पूरे मामले ने टेक और ट्रेड दोनों जगत का ध्यान खींच लिया है.

Tim Cook की ट्रंप से मुलाकात

Apple के CEO Tim Cook हाल ही में व्हाइट हाउस पहुंचे. उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की और कंपनी के विस्तार प्लान्स पर चर्चा की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Cook ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 24 कैरेट गोल्ड से बनी खास गिफ्ट आइटम भी भेंट की. माना जा रहा था कि यह मीटिंग Apple के लिए राहत लेकर आएगी, और iPhone लंबे समय तक टैरिफ से बचा रहेगा. लेकिन ट्रंप का बयान कुछ और ही कहानी बयां करता है. उन्होंने साफ कहा- 'No one is getting off the hook' यानि फिलहाल iPhone को भले ही छूट मिली हो, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं है.

iPhone क्यों बचा टैरिफ से?

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में सेमीकंडक्टर-बेस्ड प्रोडक्ट्स को अस्थायी छूट दी थी. चूंकि iPhone इन्हीं पर आधारित है, इसलिए यह फैसले से प्रभावित नहीं हुआ.

• Apple अब अमेरिका में बिकने वाले ज़्यादातर iPhones भारत में बना रहा है.

• अप्रैल से जून 2025 तक, अमेरिका में पहुंचे 71% iPhones भारत से एक्सपोर्ट हुए.

• यही वजह है कि iPhone को फिलहाल किसी बड़े झटके का सामना नहीं करना पड़ा है.

Apple की इंडिया स्ट्रैटेजी

Apple ने बीते कुछ सालों में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा भारत शिफ्ट किया है.

• लोकल असेंबली लाइन से कंपनी को लागत कम करने में मदद मिली.

• भारत Apple के लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट साबित हो रहा है.

• मुंबई और दिल्ली के बाद कंपनी भारत के अन्य शहरों में भी Apple Store खोलने की तैयारी कर रही है.

खतरा अभी बाकी है

ट्रंप के बयान से साफ है कि iPhone हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगा.

• US Commerce Department इस समय सेमीकंडक्टर इंपोर्ट की जांच कर रहा है.

• अगर जांच के बाद नए नियम बने, तो iPhones पर भी टैरिफ लग सकता है.

• विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो Apple खुद कॉस्ट एब्जॉर्ब करेगा और यूज़र्स पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा.

भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर बड़ा असर

जहां iPhone को छूट मिली है, वहीं भारत के कई अहम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ा है.

• करीब $60.2 बिलियन के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है.

• इसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फर्नीचर और श्रिम्प (झींगा) जैसे सेक्टर्स शामिल हैं.

• रिपोर्ट्स के अनुसार, इनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 70% तक घट सकता है, जिससे भारी रोज़गार संकट खड़ा हो सकता है.

FAQs

Q1. ट्रंप ने Tim Cook को क्या संदेश दिया?

Ans: ट्रंप ने कहा कि iPhone को मिली छूट हमेशा के लिए नहीं है, भविष्य में उस पर भी टैरिफ लग सकता है.

Q2. iPhone अभी टैरिफ से कैसे बचा हुआ है?

Ans: क्योंकि सेमीकंडक्टर-बेस्ड प्रोडक्ट्स को ट्रंप प्रशासन ने अस्थायी छूट दी है.

Q3. भारत को इस फैसले से कितना नुकसान हो सकता है?

Ans: लगभग $60.2 बिलियन के एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं और कई सेक्टर्स में नौकरियां खतरे में हैं.

Q4. क्या Apple के प्राइस अमेरिका में बढ़ सकते हैं?

Ans: हां, लेकिन संभव है कि Apple खुद अतिरिक्त लागत वहन कर ले, जिससे ग्राहकों पर ज्यादा असर न पड़े.