डोनाल्ड ट्रंप का नया 'फरमान'! हर सरकारी कर्मचारी के फोन में जबरन डलेगा यह खास ऐप, सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी

ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के फोन में 'The White House' ऐप जबरन इंस्टॉल कराए जाने से बड़ा सुरक्षा विवाद खड़ा हो गया है. साइबर विशेषज्ञों ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस सार्वजनिक ऐप से सरकारी नेटवर्क में बैकडोर हैकिंग, डेटा लीक और अनधिकृत ट्रैकिंग का गंभीर खतरा हो सकता है.
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रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका का White House अपने आधिकारिक मोबाइल ऐप को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों के सरकारी मोबाइल फोन और टैबलेट में इंस्टॉल करने की योजना पर काम कर रहा है. बताया जा रहा है कि संघीय एजेंसियों के मुख्य सूचना अधिकारियों (CIO) को यह मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस ऐप को सरकारी डिवाइसों पर किस तरह लागू किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कम से कम एक एजेंसी में अगले सप्ताह से इस ऐप की ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
हालांकि इस कदम ने मौजूदा और पूर्व सरकारी तकनीकी अधिकारियों के बीच बहस छेड़ दी है. कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीतिक और सार्वजनिक संचार के लिए बनाए गए ऐप्स को सरकारी कार्य उपकरणों में शामिल करना सही होगा.
White House ने मार्च में अपने आधिकारिक ऐप को लॉन्च किया था. कंपनी के अनुसार, इसका उद्देश्य लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन से पहले से कहीं अधिक सीधे तौर पर जोड़ना है. ऐप के माध्यम से यूजर्स White House की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, नई नीतियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं और ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट हासिल कर सकते हैं.
White House की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स के अनुसार, यह ऐप अमेरिकियों को सरकारी घोषणाओं, लाइव कार्यक्रमों, नीति अपडेट और अन्य आधिकारिक जानकारियों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है. उनका कहना है कि सरकारी डिवाइसों में पहले से भी कई ऐसे ऐप मौजूद होते हैं जो कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में उपयोगी साबित होते हैं.
ऐप को सरकारी उपकरणों में इंस्टॉल करने की योजना पर कई पूर्व तकनीकी अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है. उनका मानना है कि किसी सार्वजनिक ऐप को सरकारी नेटवर्क से जुड़े उपकरणों पर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करना संभावित सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.
पूर्व सरकारी सेवा प्रशासन (GSA) अधिकारी सन्नी हाशमी ने इस कदम को चिंताजनक बताया. उनके अनुसार, किसी भी ऐप के जरिए सरकारी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच बनने की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकारी उपकरणों पर अनिवार्य ऐप इंस्टॉलेशन हमेशा सावधानीपूर्वक जांच का विषय होना चाहिए.
साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने ऐप लॉन्च होने के तुरंत बाद भी कुछ चिंताएं व्यक्त की थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय यह सवाल उठे थे कि यूजर की IP एड्रेस, टाइम जोन और अन्य तकनीकी जानकारी तीसरे पक्ष की सेवाओं के साथ साझा हो सकती है. शुरुआती दौर में GPS ट्रैकिंग से जुड़ी आशंकाएं भी सामने आई थीं, हालांकि बाद में बताया गया कि संबंधित फीचर को हटा दिया गया है.
इन चर्चाओं के बाद ऐप की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों को लेकर बहस और तेज हो गई. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी डिवाइसों पर किसी भी नए ऐप को लागू करने से पहले उसके सुरक्षा पहलुओं की व्यापक समीक्षा जरूरी होती है.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी Federal Aviation Administration (FAA) ने अपने कर्मचारियों को सूचित किया कि उसकी आईटी टीम White House के निर्देशों के तहत सभी आधिकारिक iPhone और iPad डिवाइसों में यह ऐप स्वतः इंस्टॉल करेगी. कर्मचारियों को बताया गया कि इसके लिए उन्हें कोई अलग कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी.
FAA के अनुसार, ऐप के जरिए कर्मचारियों को ब्रेकिंग न्यूज, नीति अपडेट, लाइव स्ट्रीम, वीडियो, फोटो और अन्य आधिकारिक सामग्री तक पहुंच मिलेगी.
इस ऐप में प्रशासन की आधिकारिक घोषणाओं और सोशल मीडिया अपडेट्स का एक फीड भी शामिल है. इसके अलावा एक फीचर “Text President Trump” नाम से उपलब्ध है. रिपोर्ट के अनुसार, इस विकल्प को चुनने पर एक डिफॉल्ट संदेश खुलता है जिसमें लिखा होता है, “Greatest President Ever!”. बताया गया है कि इस संदेश को भेजने पर यूजर अलर्ट और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब हो सकता है.
पूर्व सरकारी तकनीकी अधिकारी डेविड नेस्टिंग ने इस ऐप की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए उपलब्ध ऐप जैसा ही दिखाई देता है और इसमें ऐसा कोई विशेष कार्यात्मक फीचर नजर नहीं आता जो सरकारी कर्मचारियों के दैनिक कामकाज के लिए अनिवार्य हो.
उनके अनुसार, यह ऐप मुख्य रूप से एक संचार माध्यम की तरह काम करता है, न कि किसी कार्यालयी उत्पादकता टूल की तरह. यही वजह है कि सरकारी डिवाइसों पर इसकी अनिवार्य मौजूदगी को लेकर बहस जारी है.
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