बच्चों को पढ़ाएगा, मीटिंग में बोलेगा… इस मुस्लिम देश ने बनाया ऐसा रोबोट जो सरकारी रजिस्टर में भी हुआ दर्ज

Turkey CANIKMAN Robot: साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मुस्लिम देश ने ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. क्या आप यह सोच सकते हैं कि जिस सरकारी दफ्तर या नगर पालिका की ऑफिस में नेता चर्चा करते हैं, वहां कभी कोई हाड़-मांस का इंसान नहीं बल्कि तारों और सेंसर से बना एक रोबोट बैठा हो और कामों पर चर्चा कर रहा हो? सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन तुर्की ने इसे हकीकत में बदल दिखाया है.

तुर्की के सैमसन शहर में स्थित कैनिक नगर पालिका की परिषद बैठक में उस समय हर कोई तब हैरान हो गए, जब सदस्यों के बीच एक रोबोट को बैठक में शामिल होते देखा गया. तुर्की की इस रोबोट का नाम CANIKMAN है. यह तुर्की का जनसंख्या रजिस्टर्ड ह्यूमनॉइट रोबोट है. इसका मतलब है कि ये रोबोट की गिनती या डेटा सरकार या फिर किसी आधिकारिक संस्था के पास दर्ज हो गई है.

सवालों के दिए जवाब

बीते 5 मई को हुई कैनिक नगर पालिका परिषद के मई सत्र में CANIKMAN ने न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि एक एक्टिव मेंबर की तरह व्यवहार भी किया. कैनिक के मेयर इब्राहिम संदीकची की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रोबोट ने पूरी चर्चा को ध्यान से सुना और परिषद के सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए. इस बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नगल पालिका के मेयर संदीकची ने तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मीटिंग में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और जिले के इन्वेस्ट पर चर्चा हुई, जिसमें CANIKMAN का शामिल होना, टेक्नोलॉजी को लेकर तुर्की के विजन को मजबूती से पेश किया है.

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Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı'nı deerli meclis üyelerimizin katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. #Canik#CanikBelediyesi pic.twitter.com/910vmYs9HA brahim Sandıkçı (@ibrahimsandikci)

बच्चों और युवाओं को दे रहा ट्रेनिंग

तुर्की के इस रोबोट ने न सिर्फ मीटिंग में शामिल हुआ, बल्कि नगर पालिका के मुताबिक यह रोबोट जिले भर के छात्रों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का एक एक्टिव मेंबर भी बना. अभी इसे कैनिक ओजदेमिर बेराक्तर डिस्कवरी कैंपस में नियुक्त किया गया है, जहां यह बच्चों को STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की फ्री ट्रेनिंग देने में मदद कर रहा है. मेयर का टारगेट इस रोबोट के जरिए भविष्य की पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा करना है.

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टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुर्की का बड़ा दांव

इस मीटिंग में न सिर्फ रोबोट चर्चा का विषय रहा, बल्कि जिले के डिजिटल विकास के लिए बड़े फैसले भी लिए गए. अधिकारियों ने लगभग 20,000 घरों तक फाइबर इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक नए समझौते की घोषणा की. बता दें कि तुर्की पिछले कुछ सालों से एयरोस्पेस, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है. वहीं पिछले कुछ सालों में तुर्की ने खुद को ह्यूमनॉइड रोबोट के एक जरूरी डेवलपर के रूप में स्थापित किया है. इसकी शुरुआत 2017 में कोन्या स्थित AKINROBOTICS ने दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट फैक्ट्री से हुई थी.

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