दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से जान बचाएगा आपका पुराना AC-कूलर! बस ₹1,399 खर्च करें और घर की हवा होगी 99% शुद्ध

Convert AC to Air Purifier: राजधानी दिल्ली और NCR समेत आस पास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, जिससे सबसे बड़ा असर लोगों के हेल्थ पर हो रहा है. इस खराब हवा के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चिंता की बात यह है कि एयर पॉल्यूशन का लेवल घर के बाहर ही नहीं आपके घर के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है.

ऐसे में हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना जरूरी और जरूरत बन गया है. लेकिन बहुत लोग कम बजट होने के कारण एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद पाते रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. आप अपने AC या कूलर को ही एयर प्यूरीफायर में बदल सकते हैं वो भी मात्र 1500 से भी कम रुपये में. सुनने में भले ही यकीन न हो लेकिन यह पूरी तरह सच है. आइए जानते हैं कैसे नार्मल AC-कूलर को एयर प्यूरीफायर में बदला जा सकता है.

Airth के एयर फिल्टर्स

मार्केट में एक खास तरह का प्रोडक्ट आ गया है जिसकी सहायता से आप अपने AC या कूलर को आसानी से एयर प्यूरीफायर में बदल सकते हैं. Airth नाम की एक कंपनी ऐसी खास कैटेगरी के एयर फिल्टर्स बनाती है जो आपके स्प्लिट AC, विंडो AC और यहां तक कि कूलर को भी एयर प्यूरीफायर में बदल देते हैं. सबसे खास बात है इन प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत कम है और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है. Airth की आधिकारिक वेबसाइट पर गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग एयर प्यूरीफायर विकल्प मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः एक दिन में 100 मजदूरों के बराबर काम करता है मकड़ी रोबोट, घंटों में बना देता है घर!

कैसे काम करता है यह फिल्टर?

मान लीजिए कि आपके पास एक स्प्लिट विंडो एसी है. इसके लिए आपको Airth का एयर प्यूरीफायर वर्जन खरीदना होगा. इसे AC के इंडोर यूनिट के ऊपर फिट किया जाता है. कंपनी के अनुसार यह प्रोडक्ट HEPA फिल्टर के साथ आता है जो 99% तक PM2.5 यानी बारीक कण को रोक लेता है. इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने एयर कंडीशनर को Fan Mode में चलाना होगा.

कीमत भी जान लीजिए

ये खास फिल्टर्स बहुत ही कम बजट में आपकी एयर प्यूरीफायर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं. इनकी कीमत विंडो AC के लिए सिर्फ ₹1,399 रुपये से शुरू है. वहीं स्प्लिट AC के लिए एयर प्यूरीफायर की ₹3,199 रुपये से शुरू है. खास बात यह भी है कि यह डिवाइस एक इंडिकेटर के साथ आता है जो यह बताता है कि फिल्टर कब बदलने की जरूरत है. अगर आप कूलर के लिए इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो आपको ₹2,099 रुपये खर्च करना होगा.

ये भी पढे़ंः X ने लाया कमाल का फीचर, अब हर प्रोफाइल की दिखेगी कुंडली, फेक अकाउंट की होगी छुट्टी!