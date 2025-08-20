अब मिनटों में आपका फोन बन जाए घर का रिमोट! टीवी, AC और म्यूजिक सिस्टम सब कुछ होगा कंट्रोल
Advertisement
trendingNow12889223
Hindi Newsटेक

अब मिनटों में आपका फोन बन जाए घर का रिमोट! टीवी, AC और म्यूजिक सिस्टम सब कुछ होगा कंट्रोल

क्या आप भी दिनभर रिमोट ढूंढकर परेशान होते हैं? अब इस परेशानी को हमेशा के लिए भूल जाइए. अब आपका स्मार्टफोन ही आपके घर के सारे रिमोट की जगह ले सकता है. चाहे टीवी चलाना हो, एसी या पंखा बंद करना हो आपका फोन सबकुछ कर देगा. आपका फोन सिर्फ कुछ सेकंड में एक यूनिवर्सल रिमोट में बदल जाएगा. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब मिनटों में आपका फोन बन जाए घर का रिमोट! टीवी, AC और म्यूजिक सिस्टम सब कुछ होगा कंट्रोल

Smartphone Remote: आजकल स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने या सोशल मीडिया के लिए नहीं हैं. अब ये आपकी जेब में रखा एक मिनी-कंप्यूटर बन गया है. इस स्मार्टफोन की मदद से आप अपने घर के कई डिजिटल डिवाइस जैसे टीवी, एसी, म्यूजिक सिस्टम और स्मार्ट होम डिवाइस को मिनटों में कंट्रोल कर सकते हैं. बस सही ऐप्स इंस्टॉल करें और आपका फोन बन जाएगा एक पावरफुल रिमोट. इससे चैनल बदलना, वॉल्यूम कंट्रोल करना या लाइट ऑन और ऑफ करना अब और भी आसान हो गया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप अपने फोन को किन-किन तरीकों से रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं.

फोन से ही कंट्रोल होगा सबकुछ

टीवी और सेट-टॉप बॉक्स कंट्रोल करना अब बहुत आसान हो गया है. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर यानी इंफ्रारेड सेंसर मिलता है, इसकी सहायता से आप सीधे अपने टीवी, डीटीएच या सेट-टॉप बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके लिए बस कोई यूनिवर्सल रिमोट ऐप डाउनलोड करना होता है. Xiaomi, Vivo जैसे कई ब्रांड्स में यह फीचर पहले से ही मिलता है. लेकिन अगर आपके फोन में IR ब्लास्टर नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. बस आप Wi-Fi बेस्ड स्मार्ट टीवी रिमोट ऐप्स डाउनलोड कर लें, इसकी सहायता से अपने टीवी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए कमाल के हैं ये IRCTC के सीक्रेट फीचर्स, कंफर्म टिकट के लिए जरूर करें ट्राई

इसके अलावा, अगर आपके पास Android TV, Amazon Fire Stick, Chromecast या Apple TV है, तो आपका फोन तुरंत एक स्मार्ट रिमोट बन सकता है. बस इसके लिए Android यूजर्स को TV रिमोट के लिए Google TV ऐप डाउनलोड करना होगा. वहीं Fire Stick को Amazon Fire TV Remote ऐप डाउनलोड करना होगा. Apple यूजर्स को TV रिमोट के लिए Apple TV Remote ऐप डाउनलोड करना होगा.
इन ऐप्स की सहायता से आप चैनल बदलना, वॉल्यूम कंट्रोल करना या सर्च करना और भी आसान हो जाएगा.

गेमिंग कंट्रोलर 
कुछ खास ऐप्स की मदद से आपका फोन गेमिंग कंट्रोलर के रूप में भी काम कर सकता है. अगर आपके पास गेम कंसोल नहीं है, तो आप अपने स्मार्टफोन को गेमपैड की तरह इस्तेमाल करके पीसी या टीवी पर गेम खेल सकते हैं.

एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स
IR ब्लास्टर वाले स्मार्टफोन से आप टीवी को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं साथ ही दूसरे डिवाइस जैसे AC, स्मार्ट फैन, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं. कई ऐप्स में आपको डिवाइस का ब्रांड को सेलेक्ट करना होता है और फिर आपका फोन उसी डिवाइस का रिमोट बन जाता है.

म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर्स
वहीं अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर्स या फिर दूसरे स्मार्ट स्पीकर का यूज करते हैं तो इसे भी अपने फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे Sony Music Center, Bose Connect, या JBL ऐप्स आपके फोन को सीधे म्यूजिक सिस्टम का रिमोट बना देते हैं. इससे आप प्ले/पॉज, वॉल्यूम और ट्रैक को चेंज कर सकते हैं.

स्मार्ट होम डिवाइसेस
आजकल बहुत लोग अपने घर में स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट प्लग और स्मार्ट कैमरा जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. आप इन्हें Google Home या Alexa ऐप की मदद से अपने फोन से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. फोन से आप लाइट ऑन/ऑफ कर सकते हैं, रंग बदल सकते हैं और कैमरा का लाइव फीड भी देख सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

SmartphoneTV remote

Trending news

साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
;