अरे छोड़िए AC... कूलर के अंदर डाल दें किचन की ये 2 चीज, भयंकर गर्मी में भी कंबल ओढ़ने पर हो जाएंगे मजबूर

अगर कूलर उमस वाली गर्म हवा फेंक रहा है, तो टेंशन न लें! बस बर्फ के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक मिलाकर कूलर की टंकी में डाल दें. नमक की वजह से बर्फ धीरे पिघलेगी और पानी का तापमान और गिर जाएगा, जिससे आपका साधारण कूलर भी AC जैसी चिल्ड हवा देने लगेगा.
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गर्मी का मौसम शुरू होते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगता है. ऐसे में घरों में पंखा और कूलर चलाने के बावजूद कई बार ठंडक महसूस नहीं होती. खासकर जब लू चल रही हो, तो कूलर भी गर्म हवा फेंकने लगता है. ऐसी स्थिति में AC ही राहत देता है, लेकिन हर किसी के लिए एयर कंडीशनर लगाना संभव नहीं होता. बिजली का खर्च और कीमत दोनों ही ज्यादा होते हैं. इसलिए लोग ऐसे आसान और सस्ते तरीकों की तलाश करते हैं, जिससे कूलर की हवा को और ठंडा बनाया जा सके.
अगर आपका कूलर ठीक से ठंडक नहीं दे रहा है, तो एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए आपको किचन में मौजूद सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी- बर्फ और नमक. सबसे पहले कुछ बर्फ के टुकड़े लें और उसमें 1 से 2 चम्मच नमक मिला दें. इसके बाद इस मिश्रण को कूलर की पानी की टंकी में डाल दें. कुछ ही समय में आपको हवा में फर्क महसूस होने लगेगा और कूलर पहले से ज्यादा ठंडी हवा देने लगेगा.
जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक खास रिएक्शन पैदा करता है. इस प्रक्रिया में बर्फ का तापमान सामान्य से भी नीचे चला जाता है, जिससे ज्यादा ठंडक पैदा होती है. यही कारण है कि नमक मिलाने के बाद बर्फ ज्यादा ठंडी हो जाती है और उससे निकलने वाली हवा भी ज्यादा ठंडी महसूस होती है.
नमक की एक और खासियत यह है कि यह बर्फ को जल्दी पिघलने नहीं देता. इसका मतलब है कि एक बार आपने नमक वाली बर्फ कूलर में डाल दी, तो वह लंबे समय तक ठंडक बनाए रखती है. इससे आपको बार-बार बर्फ डालने की जरूरत नहीं पड़ती और कूलर लगातार ठंडी हवा देता रहता है.
अगर आपके पास AC नहीं है या कूलर से पर्याप्त ठंडक नहीं मिल रही है, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है. इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता और यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित भी है. गर्मी के दिनों में यह छोटा सा जुगाड़ आपके कमरे को काफी हद तक ठंडा कर सकता है और आपको राहत दे सकता है.