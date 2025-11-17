Advertisement
trendingNow13006821
Hindi Newsटेक

कूलर बन जाएगा Room Heater! ₹130 में हो जाएगा पूरा जुगाड़, बस अंदर डालनी होगी ये चीज

Cooler to heater hack: कई बार लोग हीटर खरीदने की सोचते हैं लेकिन महंगे दामों की वजह से मन मारकर रुक जाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद आसान और सस्ता जुगाड़ है. इस तरीके से आप अपने पुराने कूलर को सिर्फ ₹130 खर्च करके Room Heater में बदल सकते हैं. यह एक ऐसा उपाय है जिसे लोग तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि यह कम बजट में बढ़िया काम कर जाता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कूलर बन जाएगा Room Heater! ₹130 में हो जाएगा पूरा जुगाड़, बस अंदर डालनी होगी ये चीज

convert air cooler to room heater: दिल्ली में ठंड जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे Room Heater की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगती हैं. कई बार लोग हीटर खरीदने की सोचते हैं लेकिन महंगे दामों की वजह से मन मारकर रुक जाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद आसान और सस्ता जुगाड़ है. इस तरीके से आप अपने पुराने कूलर को सिर्फ ₹130 खर्च करके Room Heater में बदल सकते हैं. यह एक ऐसा उपाय है जिसे लोग तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि यह कम बजट में बढ़िया काम कर जाता है.

कैसे बनेगा कूलर से Room Heater?
कूलर को हीटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक Heating Element की जरूरत होगी. बाजार में आसानी से मिलने वाला स्प्रिंग हीटिंग एलिमेंट यही काम करता है. इसकी कीमत भी बेहद कम होती है, आम तौर पर 30–50 रुपये के अंदर यह आसानी से मिल जाता है. इस एलिमेंट को कूलर के फ्रंट ग्रिल पर फिट करना होता है. इसके लिए आपको ग्रिल के बाएं और दाएं तीन-तीन पेंच लगाने होंगे. इन पेंचों पर ही हीटिंग एलिमेंट को मजबूती से फिक्स किया जाता है. फिटिंग के बाद अगला स्टेप है- कूलर का फैन चेक करना, ताकि गर्म होते ही हवा आगे की ओर निकल सके.

कूलर ऑन करने का सही तरीका
इस जुगाड़ में एक चीज बहुत जरूरी है- कूलर को शुरू करने से पहले हीटिंग एलिमेंट को ऑन करना होता है. जैसे ही एलिमेंट गर्म होना शुरू करता है, आप कूलर का फैन चालू कर दें. फैन चलते ही गर्म हवा बाहर की ओर आने लगती है और आपका पुराना कूलर हीटर की तरह काम करने लगता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तरीका बिजली बचाने के लिए नहीं है. बल्कि इसमें बिजली की खपत सामान्य हीटर जितनी या उससे ज्यादा भी हो सकती है. लेकिन अगर आपके पास हीटर नहीं है और तुरंत गर्म हवा चाहिए, तो यह आसान और सस्ता उपाय मददगार साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यह तरीका सुरक्षित है? सावधानियां जरूरी हैं
हीटिंग एलिमेंट बहुत तेज गर्म होता है, इसलिए किसी भी हालत में इसे बिना निगरानी के न छोड़ें. यह धातु का बना होता है और कुछ ही मिनटों में लाल तक हो सकता है. कूलर के अंदर किसी प्लास्टिक हिस्से या तार को एलिमेंट से छूने न दें, क्योंकि अधिक तापमान से नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही, इसे चलाते समय बच्चों और पालतू जानवरों को दूर रखें. हालांकि यह जुगाड़ काम कर जाता है, लेकिन खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

ऑनलाइन भी मिल रहा है Heating Element
अगर आसपास की दुकानों में स्प्रिंग हीटिंग एलिमेंट न मिले, तो इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. Amazon पर Heater Spring Element Coil 1000 Watt लगभग ₹130 में मिल जाती है. यह कीमत बाजार से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी बेहतर होती है और घर बैठे आसानी से डिलीवरी भी मिल जाती है. इससे आपका कूलर दोबारा उपयोग में आ जाता है और आपको नया Room Heater खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

(Disclaimer: यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. कूलर को हीटर में बदलने का यह जुगाड़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इससे शॉर्ट सर्किट, आग लगने, बिजली की अधिक खपत या उपकरणों को नुकसान जैसे जोखिम हो सकते हैं. किसी भी प्रकार के नुकसान, हादसे या तकनीकी खराबी के लिए हम किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होंगे. किसी भी DIY इलेक्ट्रिकल सेटअप को प्रयोग करने से पहले योग्य इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेना आवश्यक है.)

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

CoolerHeaterconvert air cooler to room heater

Trending news

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार