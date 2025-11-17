कूलर बन जाएगा Room Heater! ₹130 में हो जाएगा पूरा जुगाड़, बस अंदर डालनी होगी ये चीज

convert air cooler to room heater: दिल्ली में ठंड जैसे-जैसे बढ़ रही है, वैसे-वैसे Room Heater की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगती हैं. कई बार लोग हीटर खरीदने की सोचते हैं लेकिन महंगे दामों की वजह से मन मारकर रुक जाते हैं. अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद आसान और सस्ता जुगाड़ है. इस तरीके से आप अपने पुराने कूलर को सिर्फ ₹130 खर्च करके Room Heater में बदल सकते हैं. यह एक ऐसा उपाय है जिसे लोग तेजी से अपना रहे हैं क्योंकि यह कम बजट में बढ़िया काम कर जाता है.

कैसे बनेगा कूलर से Room Heater?

कूलर को हीटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक Heating Element की जरूरत होगी. बाजार में आसानी से मिलने वाला स्प्रिंग हीटिंग एलिमेंट यही काम करता है. इसकी कीमत भी बेहद कम होती है, आम तौर पर 30–50 रुपये के अंदर यह आसानी से मिल जाता है. इस एलिमेंट को कूलर के फ्रंट ग्रिल पर फिट करना होता है. इसके लिए आपको ग्रिल के बाएं और दाएं तीन-तीन पेंच लगाने होंगे. इन पेंचों पर ही हीटिंग एलिमेंट को मजबूती से फिक्स किया जाता है. फिटिंग के बाद अगला स्टेप है- कूलर का फैन चेक करना, ताकि गर्म होते ही हवा आगे की ओर निकल सके.

कूलर ऑन करने का सही तरीका

इस जुगाड़ में एक चीज बहुत जरूरी है- कूलर को शुरू करने से पहले हीटिंग एलिमेंट को ऑन करना होता है. जैसे ही एलिमेंट गर्म होना शुरू करता है, आप कूलर का फैन चालू कर दें. फैन चलते ही गर्म हवा बाहर की ओर आने लगती है और आपका पुराना कूलर हीटर की तरह काम करने लगता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तरीका बिजली बचाने के लिए नहीं है. बल्कि इसमें बिजली की खपत सामान्य हीटर जितनी या उससे ज्यादा भी हो सकती है. लेकिन अगर आपके पास हीटर नहीं है और तुरंत गर्म हवा चाहिए, तो यह आसान और सस्ता उपाय मददगार साबित हो सकता है.

क्या यह तरीका सुरक्षित है? सावधानियां जरूरी हैं

हीटिंग एलिमेंट बहुत तेज गर्म होता है, इसलिए किसी भी हालत में इसे बिना निगरानी के न छोड़ें. यह धातु का बना होता है और कुछ ही मिनटों में लाल तक हो सकता है. कूलर के अंदर किसी प्लास्टिक हिस्से या तार को एलिमेंट से छूने न दें, क्योंकि अधिक तापमान से नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही, इसे चलाते समय बच्चों और पालतू जानवरों को दूर रखें. हालांकि यह जुगाड़ काम कर जाता है, लेकिन खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है.

ऑनलाइन भी मिल रहा है Heating Element

अगर आसपास की दुकानों में स्प्रिंग हीटिंग एलिमेंट न मिले, तो इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. Amazon पर Heater Spring Element Coil 1000 Watt लगभग ₹130 में मिल जाती है. यह कीमत बाजार से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी बेहतर होती है और घर बैठे आसानी से डिलीवरी भी मिल जाती है. इससे आपका कूलर दोबारा उपयोग में आ जाता है और आपको नया Room Heater खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

(Disclaimer: यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. कूलर को हीटर में बदलने का यह जुगाड़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और इससे शॉर्ट सर्किट, आग लगने, बिजली की अधिक खपत या उपकरणों को नुकसान जैसे जोखिम हो सकते हैं. किसी भी प्रकार के नुकसान, हादसे या तकनीकी खराबी के लिए हम किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होंगे. किसी भी DIY इलेक्ट्रिकल सेटअप को प्रयोग करने से पहले योग्य इलेक्ट्रिशियन की सलाह लेना आवश्यक है.)