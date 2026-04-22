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Hindi Newsटेकअपनी फोटो को बनाएं जापानी कॉमिक! ChatGPT के नए फीचर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, देखें कैसे

अपनी फोटो को बनाएं जापानी कॉमिक! ChatGPT के नए फीचर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, देखें कैसे

ChatGPT Image 2.0 की मदद से अब आप अपनी साधारण तस्वीरों को जापानी 'सेनेन मंगा' स्टाइल की कॉमिक लव स्टोरी में बदल सकते हैं. यह नया फीचर न केवल तस्वीरों को बेहतरीन लेआउट देता है, बल्कि किरदारों में निरंतरता और बोलने वाले डायलॉग बबल्स भी जोड़ता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:48 PM IST
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अब आप अपनी साधारण तस्वीरों को जापानी 'सेनेन मंगा' स्टाइल की कॉमिक लव स्टोरी में बदल सकते हैं.
अब आप अपनी साधारण तस्वीरों को जापानी 'सेनेन मंगा' स्टाइल की कॉमिक लव स्टोरी में बदल सकते हैं.

ChatGPT Image 2.0 एक एडवांस्ड AI टूल है जो अब सिर्फ साधारण इमेज बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी फोटो को पूरी कहानी में बदल सकता है. खास बात यह है कि यह जापानी Seinen मंगा स्टाइल में कॉमिक बुक जैसी लव स्टोरी तैयार कर सकता है. इसमें बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग, लेआउट कंट्रोल और कई भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है. अब यूजर्स अपनी रोजमर्रा की तस्वीरों को एक इमोशनल और सिनेमैटिक स्टोरी में बदल सकते हैं, जिसमें कैरेक्टर एक जैसे दिखते हैं और कहानी लगातार आगे बढ़ती है.

यह फीचर कैसे काम करता है

यह टूल आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो और दिए गए निर्देशों को मिलाकर एक कॉमिक स्टाइल आउटपुट तैयार करता है. यह एक सीन को कई पैनल्स में बांट सकता है, हर फ्रेम में कैरेक्टर की पहचान को बनाए रखता है और उसमें डायलॉग बबल्स भी जोड़ता है. खास बात यह है कि इसमें टेक्स्ट साफ और पढ़ने लायक होता है.

सिस्टम मूड, लाइटिंग और कंपोजिशन को भी समझता है, जिससे Seinen मंगा का असली फील आता है. इसमें हल्के एक्सप्रेशन्स, रियलिस्टिक बैकग्राउंड और इमोशनल स्टोरीटेलिंग शामिल होती है, जो इसे बाकी AI इमेज टूल्स से अलग बनाती है.

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मंगा लव स्टोरी बनाने के लिए सही Prompt

अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको साफ और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना होगा. उदाहरण के तौर पर आप ऐसा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं:

“Convert these uploaded photos into a Japanese Seinen manga-style comic page. Create a romantic love story. Maintain character consistency across panels. Use cinematic lighting, realistic backgrounds, and emotional expressions. Add dialogue bubbles with clean, readable Hindi text. Scene setting: rainy evening in a city, two characters meeting after a long time. Include close-up, mid-shot, and wide-angle panels. Keep layout clean, balanced, and aligned. Aspect ratio: portrait. Ensure text is correctly placed inside speech bubbles.”

इस तरह का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट AI को सही लेआउट, मूड और टेक्स्ट प्लेसमेंट समझने में मदद करता है.

इसे इस्तेमाल करने के आसान तरीके

सबसे पहले आप अपनी फोटो अपलोड करें, जिसमें वे कैरेक्टर या मोमेंट हों जिन्हें आप कहानी में दिखाना चाहते हैं. इसके बाद एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें स्टाइल, पैनल्स की संख्या और कहानी की दिशा साफ हो.

अगर आउटपुट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो आप डायलॉग, लाइटिंग या फ्रेमिंग में बदलाव करके इसे सुधार सकते हैं. आप चाहें तो एक साथ कई पेज भी बना सकते हैं, जिससे एक पूरी कॉमिक स्टोरी तैयार हो जाती है.

Images 2.0 को खास क्या बनाता है

ChatGPT Image 2.0 की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहतर टेक्स्ट रेंडरिंग सिस्टम है, जिससे डायलॉग बबल्स अब सही और साफ दिखाई देते हैं. यह जापानी जैसी नॉन-लैटिन भाषाओं को भी सपोर्ट करता है, जिससे मंगा का असली अनुभव मिलता है.

इसके अलावा, इसमें एडवांस्ड AI सोचने की क्षमता है, जो एक जैसी कैरेक्टर डिजाइन और स्टोरी फ्लो को कई पेज तक बनाए रखती है. यही वजह है कि यह टूल सिर्फ इमेज जनरेशन नहीं, बल्कि पूरी विजुअल स्टोरीटेलिंग का अनुभव देता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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