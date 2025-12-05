क्या सर्दियों में बंद कर देना चाहिए फ्रिज? एक्सपर्ट ने बता दी सच्चाई, आपको भी जानना चाहिए

should I turn off fridge In Winters: सर्दियों की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में हमारी कई आदतें अपने आप बदल जाती हैं. ठंड बढ़ने पर ठंडा पानी कम पीया जाता है, आइसक्रीम और ठंडी चीजें कम खाई जाती हैं, और फ्रिज का इस्तेमाल भी कम हो जाता है. ऐसे में हर साल एक सवाल सामने आता है- क्या सर्दियों में रेफ्रिजरेटर को बंद कर देना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रिज बंद रखने से बिजली बचेगी और उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सोच गलत है और इससे फ्रिज को नुकसान हो सकता है.

घर में फ्रिज क्यों बेहद जरूरी है?

फ्रिज उन घरेलू उपकरणों में से है, जिनका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं. यह खाने को खराब होने से बचाता है, सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखता है और पीने के लिए ठंडा पानी देता है. हालांकि सर्दियों में इसके इस्तेमाल में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी यह कम से कम बेसिक फूड सेफ्टी के लिए जरूरी होता है. इस वजह से कई लोग सोचते हैं कि कुछ हफ्तों या महीनों तक इसे बंद कर देना सुरक्षित है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है.

सर्दियों में फ्रिज बंद करना क्यों खराब फैसला है?

फ्रिज का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका कम्प्रेसर. यही कम्प्रेसर फ्रिज की कूलिंग को नियंत्रित करता है और उसके प्रदर्शन को स्थिर रखता है. अगर आप सर्दियों में फ्रिज को लंबे समय तक बंद रखेंगे, तो कम्प्रेसर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. कई मामलों में इससे गैस लीकेज तक हो जाता है, और फिर महंगी रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है.

क्या फ्रिज साल भर बराबर बिजली खाता है? ये भी एक बड़ा मिथक

बहुत से लोग मानते हैं कि फ्रिज साल भर एक समान बिजली खींचता है. लेकिन यह एक भ्रम है. सर्दियों में तापमान पहले से ही कम होता है, इसलिए कम्प्रेसर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इससे बिजली की खपत अपने आप कम हो जाती है. अगर आप फ्रिज को लो-कूलिंग सेटिंग (जैसे लेवल 1 या 2) पर रखते हैं, तो बिजली और भी कम खर्च होती है.

विंटर मोड और इको मोड का सही इस्तेमाल कैसे करें?

आजकल अधिकांश आधुनिक रेफ्रिजरेटर में ‘Winter Mode’ या ‘Eco Mode’ मिलता है. ये मोड कम्प्रेसर पर दबाव नहीं डालते और सुरक्षित होते हैं. सर्दियों में आप फ्रिज को न्यूनतम कूलिंग पर चला सकते हैं, जिससे मशीन की हेल्थ बनी रहती है और किसी तरह की मैकेनिकल समस्या नहीं होती. इससे फ्रिज साल भर स्थिर तरीके से चलता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है.

क्या सर्दियों में फ्रिज थोड़े समय के लिए बंद किया जा सकता है?

कई लोग सोचते हैं कि अगर कुछ दिन के लिए फ्रिज बंद कर दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इससे बिजली भी बचेगी. लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि यह तरीका ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है. फ्रिज को पूरी तरह बंद करने से कम्प्रेसर और गैस सिस्टम पर असर पड़ सकता है. सबसे बेहतर तरीका है कि सर्दियों में फ्रिज को लो सेटिंग पर चलाया जाए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस स्थिर बनी रहे और मशीन लंबे समय तक बिना दिक्कत चले.