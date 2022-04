अब क्या ‘एडिट’ हो सकेगा ट्वीट? Twitter ने दिया ये अतरंगी जवाब, यूजर्स हुए कन्फ्यूज

नई दिल्ली. Twitter Edit Feature: माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव आ सकता है. ट्विटर ने 1 अप्रैल को ट्वीट करके यह जानकारी दी कि वो ‘एडिट’ बटन पर काम कर रहा है. Twitter के इस ट्वीट को यूजर्स ‘अप्रैल फूल’ का मजाक समझ रहे हैं लेकिन, Twitter ने इस बात पर एक अतरंगी जवाब दिया है जिससे यूजर्स और ज्यादा कन्फ्यूज हो गए हैं. आइए जानते हैं कि Twitter ने ऐसा क्या कहा और ये ‘एडिट’ फीचर कैसे काम करता है..

we are working on an edit button

— Twitter (@Twitter) April 1, 2022