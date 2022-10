Twitter: नहीं बनेंगे ट्रोलर्स का निशाना, इस तरह झटपट सर्च कर डिलीट करें अपने पुराने Tweets

How to Delete Your Old Tweet: ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं. ये विचार किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं. अपने विचारों को लिखकर हम समय के साथ आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन कई बार ये पुराने ट्वीट्स भी लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं. ये समस्या सेलिब्रिटीज के साथ ज्यादा होती है. दरअसल, किसी खास मौके पर पुराने विरोधाभासी ट्वीट्स को निकालकर सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया जाता है. अगर आपने भी कभी कोई आपत्तिजनक या विरोधाभासी ट्वीट किया है और आपको लगता है कि उस ट्वीट की जह से आप मुसीबत में आ सकते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें. हम आज बताएंगे कुछ ट्रिक जिससे आप आसानी से पुराने ट्वीट्स को ढूंढकर उन्हें डिलीट कर सकते हैं.

इन ट्रिक से डिलीट करें पुराने Tweets

वैसे तो आप जो ट्वीट करते हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन पुराने ट्वीट को एक-एक कर ढूंढ़कर निकालना काफी चुनौतीपूर्ण है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप फौरन उन ट्वीट्स तक पहुंच जाएं जिनकी आपको तलाश है.

सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर में https://twitter.com/search-advanced (URL) डालें.

इस यूआरएल को डालते ही एक पेज खुल जाएगा. इसमें आप अपने ट्वीट को डेट डालकर भी सर्च कर सकते हैं. आपको जिस ट्विटर हैंडल के पुराने ट्वीट निकालने है उसका एड्रेस यहां डाल सकते हैं.

अब अपना ट्विटर यूजरनेम डालते ही आपके सामने आपके पुराने ट्वीट होंगे.

ऊपर हमने आपको बताया एडवांस्ड सर्च ऑप्शन. अब आप मोबाइल ऐप पर भी अलग तरह से पुराने ट्वीट ढूंढ सकते हैं.

सबसे पहले Twitter अकाउंट पर जाएं. यहां अपनी प्रोफाइल पर विजिट करें. अब आपको ऊपर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है.

यहां वह साल दर्ज करें जिसके ट्वीट को तलाश रहे हैं. आप चाहें तो पुराने ट्वीट नाम से भी ढूंढ़ सकते हैं.

यहां इस बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी साल को टाइपर कर सर्च करेंगे तो उस साल के सभी ट्वीट्स आपके सामने होंगे.

आप चाहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी नाम से पुराने ट्वीट्स ढूंढ़ सकते हैं.

