अब Twitter में भी आ रहा एक जबर्दस्त Feature, Micro- Blogging करना होगा और भी मजेदार

सैन फ्रांसिस्को: अगर आप Twitter यूजर्स हैं तो आपके लिए शानदार खबर है. आने वाले दिनों में आपको इस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप में आपको रिएक्शन के लिए भी नए इमोजी मिलने वाले हैं.

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर एक नए फीचर पर काम कर रहा है ताकि इसके यूजर्स भी फेसबुक-स्टाइल इमोजी में खुद को व्यक्त कर सके. टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर ने एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें यूजर्स से पूछा जा रहा है कि ईमोजी की अधिक संख्या पर उनके क्या विचार हैं.

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F

— john d moore (@jdm0079) March 18, 2021