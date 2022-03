अब सेंसरशिप में भी नहीं टूटेगा वर्चुअल दुनिया का लिंक, Twitter ने की Dark Web में एंट्री

मॉस्को: यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे रूस को झुकाने के लिए पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसका जवाब देते हुए रूस ने भी ट्विटर समेत कई सोशल नेटवर्क को बैन कर दिया है. अब ट्विटर ने रूसी लोगों को अपनी सेवाएं देने के लिए नई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है.

Twitter ने कहा कि उसने रूस की सेंसरशिप से बचने के लिए डार्क वेब (Dark Web) में एंट्री कर ली है. अब लोग Tor Onion Service के जरिए इस सेंसरशिप को बाईपास करके ट्विटर को एक्सेस कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने कहा कि रूस के यूजर अब ट्विटर तक पहुंचने के लिए Tor नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और Onion टूलकिट के डिज़ाइनर Alec Muffett ने मंगलवार रात ट्वीट कर इस बारे में घोषणा की. उन्होंने कहा, 'यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित ट्वीट है जिसे मैंने लिखा है. ट्विटर की ओर से, 'मुझे उनकी नई Tor Project Onion Service की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है.'

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.

On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k

— Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022