Apple vs Elon Musk: क्या है Apple Tax जिसके लिए ऐपल से युद्ध लड़ने की बात कह रहे ट्विटर के CEO एलन मस्क

Why Musk is threatening to go to ‘war’ with Apple: ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलन मस्क लगातार सुर्खियों में हैं. कभी ट्विटर में छंटनी को लेकर तो कभी ट्विटर की नई पॉलिसी को लेकर. अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं, लेकिन इस बार ट्विटर के कारण ऐपल से हो रही टकराहट की वजह से. अब सवाल उठता है कि मस्क का ऐपल से क्या लेना-देना. इसका जवाब है ‘ऐपल टैक्स’ जिसकी वजह से मस्क मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं. बेशक अभी मस्क ने ऐपल का नाम लिया है लेकिन कहानी Apple टैक्स तक ही सीमित नहीं है. Google भी अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए इस तरह के चार्ज करता है. पर क्योंकि ऐपल का पूरा सिस्टम और स्टैंडर्ड ही अलग है इसलिए एलन मस्क ऐपल के खिलाफ 'युद्ध' में जाने की धमकी दे रहे हैं, न कि Google के साथ. अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये ऐपल टैक्स क्या है? और इसकी वजह से इतनी टकराहट क्यों हो रही है.

क्या है एप्पल 'टैक्स'?

अगर आप ऐपल के आईफोन को यूज करते हैं तो जानते होंगे कि यहां इन-ऐप खरीदारी और ऑटो रिन्युअल सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग बिजनेस मॉडल है. Apple की डेवलपर वेबसाइट के अनुसार, ग्राहक की सेवा के पहले वर्ष के दौरान, वह प्रत्येक बिलिंग साइकल में सदस्यता मूल्य का 70% घटाकर बाकी अपने पास रखता है. दूसरे शब्दों में कहें तो डेवलपर्स की कमाई का 30% हिस्सा Apple अपने पास रखता है.

क्या यह सभी ऐप्स पर लागू है?

वास्तव में ऐसा नहीं है. क्योंकि छोटे व्यवसायों के लिए Apple का एक स्पेशल प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा अन्य सब्सक्रिप्शन - जैसे ट्विटर ब्लू - जिसे आईफोन ऐप का उपयोग करके खरीदा गया है, उसके पास ऐपल के इन-ऐप खरीदारी सिस्टम का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. Apple सीधे उपयोगकर्ता को बिल देता है न कि डेवलपर को. एक बार जब वह बिलिंग हो जाती है तो Apple कुल बिक्री का 30% अपने पास रख लेता है. एक वर्ष के बाद यह चार्ज घटकर 15% हो जाता है. डेवलपर्स जो ऐप स्टोर लघु व्यवसाय कार्यक्रम का हिस्सा हैं, उन्हें भुगतान किए गए ऐप्स और इन-ऐप खरीदारी पर 15% की कम कमीशन दर का भुगतान करना होता है. मौजूदा डेवलपर्स जिन्होंने अपने सभी ऐप्स के लिए पिछले कैलेंडर वर्ष में $1 मिलियन तक की कमाई की, ऐप स्टोर में नए डेवलपर्स, कार्यक्रम और साथ ही कम कमीशन के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं. पर ट्विटर स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम में नहीं आता है क्योंकि इसने 2021 में $ 5 बिलियन के करीब राजस्व की सूचना दी थी.

मस्क और ट्विटर के लिए यह समस्या क्यों है?

मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद से जो सबसे बड़ा दावा किया है, वह ये है कि वह इसे ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं, जहां उपयोगकर्ता लगभग हर चीज के लिए भुगतान करें. यह बिल्कुल वेरिफाइड अकाउंट जैसा कॉन्सेप्ट होगा. इसके बाद वह इसे पेमेंट ऐप भी बनाने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में ट्विटर हर हाल में ऐपल टैक्स के दायरे में आएगा. इसलिए मस्क Apple के साथ युद्ध की धमकी दे रहे हैं.

क्या मस्क ऐपल टैक्स को बायपास कर सकते हैं?

हां, वह ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. ऐपल टैक्स का भुगतान नहीं करने के तरीके खोजने वाले ऐप्स के कुछ और हाई-प्रोफाइल उदाहरण हैं. उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स, यह iPhone उपयोगकर्ताओं को ऐप से साइन अप करने की अनुमति नहीं देता है. आप ऐप में नेटफ्लिक्स के लिए साइन अप नहीं कर सकते. आप मौजूदा यूजर आईडी के साथ ऐप पर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं लेकिन आप नए यूजर के रूप में साइन अप नहीं कर सकते. ऐसे में मस्क भी इस तरह ऐपल टैक्स को बायपास कर सकते हैं और सभी सदस्यताएं केवल डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं. इससे ऐपल और मस्क की टकराहट तो टल जाएगी, लेकिन ट्विटर के लिए कुछ दिक्कतें होंगी.

क्या Apple और Google अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को बूट कर सकते हैं?

अगर ट्विटर की दोनों से टकराहट बनी रहती है तो इनके पास ट्विटर को बूट करने का पूरा अधिकार है और दोनों ऐसा कर सकती हैं. अतीत में दोनों कई बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा कर चुकी हैं. Apple ने सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक - Fortnite को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में जरा भी नहीं सोचा था. उसने भी ऐपल टैक्स देने से इनकार किया था. वहीं, Google ने भी उसी रास्ते पर चलते हुए कई ऐप के साथ ऐसा किया है.

क्या एलन मस्क एक 'वैकल्पिक' फोन बना सकते हैं?

एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं और उन पर काफी पैसा है. ऐसे में वह कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसमें फोन भी शामिल है. वह चाहें तो वैकल्पिक फोन बनाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन यह अव्यावहारिक है. अगर हम एक मिनट के लिए यह न भी लें कि मस्क नए फोन का ब्रांड बना भी लें, लेकिन सवाल ये है कि वह फोन आखिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा. मौजूदा समय में जब लोग Android और iOS पर खुश हैं, तब वह नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्यों जाएंगे. ये भी बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ ट्विटर चलाने के लिए मस्क अरबों रुपये खर्च करेंगे.? ऐसे में इसकी संभावना कम ही है कि वह फोन कंपनी की शुरुआत करें.

