Twitter ला रहा है नया फीचर, अब लोग दिला सकेंगे गुमराह करने वाले यूजर्स को सजा, जानिए कैसे

नई दिल्ली. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर अब कुछ नया करने का प्लान कर रहा है. ट्विटर यूजर्स के लिए राजनीति, कोविड -19/स्वास्थ्य या किसी अन्य श्रेणी के बारे में गलत सूचना वाले ट्वीट को फ़्लैग करने के लिए एक नई सुविधा का परीक्षण कर रहा है. ट्विटर ने मंगलवार को कहा, 'नई सुविधा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है.'

कंपनी ने एक ट्वीट में कहा, 'हम आपके लिए भ्रामक प्रतीत होने वाले ट्वीट्स की रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधा का परीक्षण कर रहे हैं - जैसा कि आप उन्हें देखते हैं. आज से, यूएस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों को क्लिक करने के बाद ट्वीट को 'यह भ्रामक' के रूप में फ़्लैग करने का विकल्प मिलेगा.'

We’re testing a feature for you to report Tweets that seem misleading - as you see them. Starting today, some people in the US, South Korea, and Australia will find the option to flag a Tweet as “It’s misleading” after clicking on Report Tweet.

ट्विटर ने कहा कि हर रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की जाएगी क्योंकि प्लेटफॉर्म फीचर का परीक्षण जारी रखता है. ट्विटर ने आगे बताया, 'हम आकलन कर रहे हैं कि क्या यह एक प्रभावी दृष्टिकोण है, इसलिए हम छोटी शुरुआत कर रहे हैं. हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और प्रयोग में प्रत्येक रिपोर्ट का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका इनपुट हमें रुझानों की पहचान करने में मदद करेगा ताकि हम गति में सुधार कर सकें.'

We're assessing if this is an effective approach so we’re starting small. We may not take action on and cannot respond to each report in the experiment, but your input will help us identify trends so that we can improve the speed and scale of our broader misinformation work.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 17, 2021