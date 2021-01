Twitter शुरू हो गया है Blue Tick Verification, फटाफट जानें Verified Account लेने का Process

नई दिल्ली: माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter पर हर कोई एक वेरिफाइड अकाउंट (Verified Account) चाहता है. पिछले कई सालों से यूजर्स के लिए Blue Tick Verification बंद था. लेकिन अब आपको इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है. Twitter ने Blue Tick Verification प्रोसेस शुरू कर दिया है. जानिए कैसे मिलेगा वेरिफाइड अकाउंट...

जैसे की पहले ही घोषणा हो चुकी है, Twitter ने आज से Blue Tick Verification का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज ट्विटर ने ट्वीट के जरिए सभी वेरिफाइड अकाउंट होल्डर्स से कहा है कि अपना स्टेट्स चेक करें. जो Twitter Account एक्टिव नहीं होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

Last call! As part of our new verification policy, we’ll remove verification badges from inactive and incomplete accounts starting tomorrow, January 22.

We've reached out directly to those who need to take action to stay verified. For more info: https://t.co/pDI1YmZOM7 pic.twitter.com/J3Aj9H3X7x

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 21, 2021