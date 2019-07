ट्विटर की यह प्रॉब्लम जल्द हो जाएगी दूर, कंपनी कर रही काम

नई दिल्ली : यदि आपके सामने भी ट्विटर की ऐसी समस्या आई है, जिसमें कन्वर्सेशन के दौरान कई बार 'This Tweet is unavailable' लिखा आया हो. यानी आपके ट्वीट्स अनुपलब्ध हो गए हैं, तो अब आपको इस तरह की परेशानी से दो-चार नहीं होना पड़ेगा. आपको बता दें कि अब आप इस बात की जानकारी जल्द ही हासिल कर सकेंगे. माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'ऐड कॉन्टेक्स्ट' से 'यह ट्वीट अनुपलब्ध है' नोटिस पर काम कर रहा है.

ट्विटर सपोर्ट ने शुक्रवार को पोस्ट किया, 'आप, जो बातचीत में 'यह ट्वीट अनुपलब्ध है' देखते हैं इस समस्या को सुलझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं.' इसमें कहा गया है, 'कुछ डिलीट व सुरक्षित ट्वीट्स के कारण ऐसा देखने को मिलता है.' कंपनी ने आगे कहा, 'कुछ हफ्तों में आप हर नोटिस पर अधिक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जिसमें इस बात की जानकारी होगी कि क्यों ट्वीट्स अनुपलब्ध हुए.'

We're fixing the issue where you see so many "This Tweet is unavailable" notices in conversations. This is usually due to deleted or protected Tweets, or muted keywords.

In a few weeks, you'll start seeing more context on each notice to help explain why Tweets are unavailable. https://t.co/0iW8Eclwvg

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 18, 2019