Twitter: गलती से भी न लिखें ये मैसेज, वरना हो जाएगा अकाउंट बंद

नई दिल्ली: ट्विटर (Twitter) आपको अपने विचारों को रखने की आजादी देता है. इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने दिल की बातों को खुलकर रख सकते हैं. लेकिन इस बीच ट्विटर ने कहा है कि एक खास तरह के मैसेज को लिखने से बचें. कंपनी इस मामले में इतनी गंभीरता दिखा रही है कि ऐसे पोस्ट लिखने पर ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) भी बंद किया जा सकता है.

गलती से भी न लिखें ऐसे मैसेज

ट्विटर ने यूजर्स से कहा है कि अपने पोस्ट में किसी भी व्यक्ति के मरने की कामना करना (Hope for death) जैसे ट्वीट करने से बचें. कंपनी ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि किसी व्यक्ति के लिए बीमारी से मरने या शारीरिक नुकसान के बारे में लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है. कंपनी ऐसे यूजर्स के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर सकती है. इस बाबत कंपनी की ओर से ट्वीट भी किया गया है.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020