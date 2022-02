ट्विटर का सर्वर हुआ डाउन, एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ ऐसा

नई दिल्ली: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Micro Blogging Site Twitter) का सर्वर (Server) इस गुरुवार फिर से यानी एक हफ्ते में दूसरी बार डाउन (Down) हो गया. भारतीय समय के मुताबिक रात 9:42 मिनट से ट्विटर का सर्वर (Twitter's Server) विश्व में डाउन (Down In The World) है.

पेज पर लिखा हुआ है समथिंग वेंट व्रौंग

बता दें कि जब यूजर (User) ट्विटर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं तब पेज पर 'Something Went Wrong' लिखा हुआ आ रहा है. इससे पहले 11 फरवरी को भी ट्विटर का सर्वर (Twitter's Server) 1 घंटे तक डाउन रहा था. तब ट्विटर ने आधिकारिक बयान (Official Statement) जारी करके इसका कारण तकनीकी बग (Technical Bug) बताया था.

ये भी पढें: WhatsApp के इस फीचर ने लूटी महफिल! दूर हुई यूजर्स की शिकायत, जान बोले- मजा आ गया!

अवेलेबिलिटी की समस्या से जूझ रहा ट्विटर

साइबर एवं तकनीकी विशेषज्ञ (Cyber & Technical Specialist) अमित दुबे के मुताबिक ट्विटर (Twitter) का एक ही हफ्ते में दूसरी बार सर्वर डाउन होना ट्विटर के लिए एक समस्या (Problem) का मामला है. ट्विटर इस समय अवेलेबिलिटी की समस्या (Availability Problem) से जूझ रहा है और उसे खुद को ठीक करने की जरूरत है. अमित दुबे के मुताबिक जिस तरह से लगातार ट्विटर का सर्वर डाउन (Server Down) हो रहा है उससे लग रहा है कि इसका मूल कारण हैकिंग अटेम्प्ट (Hacking Attempt) है क्योंकि अगर ट्विटर को सच में समस्या का पता होता तो 6 दिन के अंदर दूसरी बार ट्विटर का सर्वर डाउन नहीं होता.

ये भी पढें: Flipkart का महालूट Offer! 49 रुपये में खरीदें Realme का 128GB वाला Smartphone

लोगों का डेटा है सेफ

अमित दुबे के मुताबिक कोई भी हैकर (Hacker) किसी भी वेबसाइट (Website) को 3 तरह से टारगेट (Target) करता है जिसे CIA यानी क्रेडिबिलिटी (Credibility), इंटीग्रिटी (Integrity) और अवेलेबिलिटी (Availability) कहते हैं. ऐसे में ट्विटर इस समय अवेलेबिलिटी के मुद्दे को झेल रहा है. हालांकि दुबे ने लोगों को आश्वस्त किया कि लोगों का डेटा (Data) चोरी नहीं होगा और सुरक्षित (Safe) रहेगा क्योंकि यह क्रेडिबिलिटी या इंटीग्रिटी टारगेट नहीं है.

LIVE TV