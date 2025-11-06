Advertisement
trendingNow12990885
Hindi Newsटेक

दो 23 साल के लड़कों ने कर दिखाया कमाल! Google को पछाड़कर बनाया भारत का सबसे ताकतवर AI Voice Model

Maya Research बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है और इसे दो 23 वर्षीय युवाओं ने शुरू किया. उन्होंने Maya1 नाम का स्पीच मॉडल बनाया, जिसने हाल ही में Artificial Analysis लीडरबोर्ड पर Google के मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो 23 साल के लड़कों ने कर दिखाया कमाल! Google को पछाड़कर बनाया भारत का सबसे ताकतवर AI Voice Model

जब धीमंथ रेड्डी ने वॉइस मॉडल बनाने का फैसला किया, तो इसकी शुरुआत उनके आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से हुई कहानी से जुड़ी है. वे कहते हैं, “मेरी मां को AI के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनमें बहुत जिज्ञासा है. उनके लिए इस तकनीक से बात करने का एकमात्र तरीका आवाज है.” यहीं से शुरू हुआ Maya Research, जो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है और इसे दो 23 वर्षीय युवाओं ने शुरू किया. उन्होंने Maya1 नाम का स्पीच मॉडल बनाया, जिसने हाल ही में Artificial Analysis लीडरबोर्ड पर Google के मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया.

Google को पछाड़ने वाला भारतीय मॉडल
Maya Research को South Park Commons (SPC) जैसे वेंचर कैपिटल फर्म का समर्थन मिला है. यह टीम अपने मॉडल को शुरू से ट्रेन कर रही थी और लगातार सुनने वाले टेस्ट्स के ज़रिए इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाती रही, ताकि यह हर बार प्रतियोगियों से बेहतर प्रदर्शन करे. अब यह टीम एक भारतीय (Indic) वर्ज़न पर काम कर रही है, जो जून 2026 तक लॉन्च होगा. रेड्डी का कहना है – “हम चाहते हैं कि भारत का अपना वॉइस मॉडल यहीं बने, यहीं ट्रेन हो और यहीं होस्ट हो.”

Maya1 बनाम OpenAI और ElevenLabs
Maya1 एक ओपन सोर्स वॉइस मॉडल है जो यूज़र्स को नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स से आवाज़ डिजाइन करने की सुविधा देता है, जैसे “Calm elderly teacher” या “Young male voice with excitement”. जबकि OpenAI और ElevenLabs के मॉडल्स में पहले से तय आवाज़ें होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता. Maya1 में 20 से ज़्यादा इमोशनल टोन कंट्रोल हैं – जैसे उत्साह, हिचकिचाहट, या बातचीत का गर्मजोशी भरा टोन. रेड्डी कहते हैं, “नेचुरलनेस आवाज़ की परफेक्ट रिकॉर्डिंग से नहीं, बल्कि उसके लहजे और सांसों की रफ्तार से आती है.”

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनाया गया मॉडल
Maya1 को सिर्फ 8 महीनों में जमीन से बनाया गया. टीम ने भारत के ग्रामीण इलाकों से हजारों लोगों को अपनी बोली में बोलने के लिए भुगतान किया, ताकि मॉडल को असली आवाज़ों पर ट्रेन किया जा सके. यह आवाजें अक्सर मोबाइल माइक से रिकॉर्ड की गईं, जिनमें बैकग्राउंड नॉइज़ भी था. रेड्डी कहते हैं, “ज्यादातर ग्लोबल मॉडल भारतीयों की बातें सही से ट्रांसक्राइब भी नहीं कर पाते.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी तक सिर्फ 17,000 घंटे का इंडिक स्पीच डेटा है — जो बहुत कम है. रेड्डी ने कहा, “डेटा की गहराई मायने रखती है, सिर्फ घोषणाएं नहीं,”

हर डिवाइस पर चलने वाला मॉडल
Maya1 को इस तरह बनाया गया है कि यह एक ही GPU या बिना इंटरनेट के डिवाइस पर भी चल सकता है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो गांवों या सीमित कनेक्टिविटी वाले इलाकों में रहते हैं. रेड्डी कहते हैं, “हमारा लक्ष्य है कि यह मॉडल हर किसी की पहुंच में हो, सिर्फ अमीर देशों के सर्वर पर नहीं.”

ग्राहक सेवा और सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए समाधान
कंपनी का फोकस ग्राहक सहायता सेवाओं पर है, ताकि गांवों के लोग भी अपनी भाषा में सहायता पा सकें. रेड्डी कहते हैं, “अगर किसी गांव के व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि उससे उसकी भाषा में बात की जा रही है.” वे यह भी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए भी यह तकनीक उपयोगी होगी, जैसे लाभार्थियों से सीधा संपर्क या फीडबैक लेना.

भारत में डेटा रहना चाहिए
रेड्डी का मानना है कि भारतीयों की आवाज़ का डेटा विदेशों में नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “अगर भारत का खुद का मॉडल नहीं होगा, तो हमारी हर आवाज़ विदेशों में भेजी जाएगी,” हाल ही में Microsoft द्वारा Nayara Energy की सेवाओं को EU प्रतिबंधों के चलते अस्थायी रूप से रोकने की घटना ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है. रेड्डी का कहना है, “भारतीय स्पीच डेटा को भारत में ही होस्ट किया जाना चाहिए.”

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Maya ResearchMaya1 Speech ModelIndian Voice AI

Trending news

'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?