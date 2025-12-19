दोस्ती पड़ी महंगी: स्टार्टअप बॉस ने इंटर्न्स को दी थी खुली छूट, अब पछताते हुए दिखाया बाहर का रास्ता!

Remote Work Problems: आज के दौर में स्टार्टअप्स अपने कूल वर्क कल्चर और आजादी के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या यही आजादी कभी-कभी कंपनी के लिए जी का जंजाल बन सकती है? हाल ही में एक टेक स्टार्टअप फाउंडर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद इंटर्न्स को बेहिसाब छूट दी लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ी उन इंटर्न्स के तेवर बदल गए. जिसके बाद फाउंडर को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा.
Corporate Work Culture Problems: कॉर्पोरेट जगत में हमेशा वर्क-लाइफ बैलेंस और फ्रेंडली ऑफिस कल्चर की वकालत की जाती है लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा छूट कंपनी के अनुशासन को खतरे में डाल सकती है? हाल ही में एक टेक स्टार्टअप फाउंडर का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा. जिसको लेकर टेक स्टार्टअप फाउंडर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैसे उनके द्वारा दी गई 'ज्यादा आजादी' ने न केवल काम पर असर डाली बल्कि उन्हें अंततः अपने दो सबसे भरोसेमंद इंटर्न्स को बाहर निकालने पर मजबूर भी किया. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, जिसके चलते फाउंडर को लेना पड़ा ये सख्त एक्शन.
Reddit पर शेयर की गई एक पोस्ट ने कॉपरेट जगत में बॉस और एम्पलाई के बीच दोस्ती पर एक नई बहस छेड़ दी है. फाउंडर ने पोस्ट के जरिए बताया कि कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपनी कंपनी के लिए हायरिंग शुरू की थी. जिसके लिए 2 उम्मीदवारों को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन उनके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर फाउंडर ने उन्हें एक महीने की अनपेयड इंटर्नशिप दे दी. उनकी मेहनत देख फाउंडर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें जल्द ही फुल-टाइम पेड इंटर्न बना दिया गया.
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार इस दौरान फाउंडर ने इन इंटर्न्स को कई सुविधाएं दी. जैसे
पूरी तरह रिमोट वर्क और काम के घंटों की कोई पाबंदी नहीं.
जहां फाउंडर खुद 12-14 घंटे काम करते थे वहीं इंटर्न्स को हफ्ते में मात्र 20-30 घंटे ही काम कर रहे थे.
क्लाइंट्स न होने के बाद भी उन्हें सैलरी दी गई और समय-समय पर बोनस भी दिया गया.
फिर कैसे बगड़ने लगी बात?
लेकिन अक्टूबर महीने में सैलरी बढ़ने के बाद मामला बदलने लगा. सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के अनुसार फाउंडर का कहना है कि इंटर्न्स ने आजादी का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया. यहां तक कि मैसेज का जवाब देने में कई दिन लगने लगे, काम की क्वालिटी गिर गई और बिना किसी सूचना के लंबी छुट्टियां लेने लगे. बार-बार समझाने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो फाउंडर को भारी मन से उन्हें टर्मिनेट यानी नौकरी से बाहर कर दिया.
दोस्त नहीं हो सकते बॉस और इंटर्न
इस कड़वे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए फाउंडर ने लिखा कि यह दुखद है लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया है. बॉस और इंटर्न दोस्त नहीं हो सकते प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है.
